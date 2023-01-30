İnteractlardan fidan dikimi

Hatay’da bulunan İnteract Kulüpleri fidan dikimi ve çevre temizliği etkinliğine imza attı.HATAY (İGFA) - Rotary’nin gençlik organizasyonlarından olan ve 14-18 yaş arası gençlerden oluşan Interact kulüpleri tıpkı Rotary kulüpleri gibi topluma faydalı projeler üretiyor.

Bu projelerden biri de Hatay’da gerçekleştirildi.

Bölge kulüplerini ziyaret etmek için Hatay’da bulunan İnteract Bölge Temsilcisi Didem Neva Ürtiş’in de katıldığı etkinlikte onlarca fidan toprakla buluşturuldu.

Daha sonrasında ise bölge çevre temizliği gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili konuşan Didem Neva Ürtiş Rotary’nin doğa ve çevre konusundaki hassasiyetine dikkat çekti.

"Yaşadığımız çevreyi elimizden geldiğince güzelleştirmeye devam edeceğiz" diyen Ürtiş, emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Proje sonrası Hatay’da bulunan İnteract kulüpleri ile ortak toplantı gerçekleştirildi.

Kulüplerin faaliyetleri hakkında bilgi alan İnteract Bölge Temsilcisi, dönem hedefleri hakkında kulüplere bilgi verdi ve değerlendirmelerde bulundu.