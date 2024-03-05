"İnsanlık medeniyetinin başladığı yer Arslantepe Höyüğü’dür"

​​​​​​​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezinde incelemelerde bulundu. Karşılama merkezindeki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Gürkan, karşılama merkezinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya’nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü, 26 Temmuz 2021 yılında Türkiye'nin 19'uncu kültür varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmişti. Höyüğün Dünya Miras Listesi’ne alınmasıyla beraber gerekli çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Gürkan, Türkiye’ye örnek olacak bir Karşılama Merkezinin yapıldığını ifadelerine ekledi.

Arslantepe Höyüğü tarihi ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Gürkan, buranın insanlık medeniyeti için büyük önem arz ettiğinden bahsetti. Başkan Gürkan, “Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezini yerinde görüp incelemek maksadıyla geldik. Yapılan çalışmalara baktığımızda çalışmaların hemen hemen son aşamasına geldiğini gördük. Derz ve ters tavan işlemlerinin tamamlanmasının akabinde de Simülasyon Merkezi ve diğer sosyal donatı alanlarının tefrişatı ile ilgili çalışmalar yapılacak.

Orduzu Arslantepe Höyüğü milattan önce 3500’lü yıllarda ilk saray devletinin, devlet bürokrasisinin, muhasebe kayıtlarının, gümrük işlemlerinin, ilk taş devrinden demir devrine evrilimi ve demirin araç gereç olarak kullanılmasının, tapınakla sarayın birbirinden ayrılmasının yani devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılmasının vücut bulduğu yerdir.

Buradaki Karşılama Merkezinin taş duvarlardan yapılmasının temel esprisi de Taş Devri döneminin bir sarayı olan Arslantepe Höyüğündeki kerpiç saraydır. Tabii o dönem Taş Devridir. Taş Devrini simgelemesi anlamında Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezini, taş duvarlardan yaptık.

Türkiye’deki diğer ören yerleri ve höyüklerle ile ilgili tescil edilmiş UNESCO Kültürel Mirasları ile ilgili en modern, en teknolojik, donanım anlamında en üst segmentte olan yer Malatya Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezidir. Buranın tüm finansmanı hazırlanmıştır. İnşallah bir ay gibi bir sürede de tamamlanması planlanıyor. Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezinin Malatya’mıza, ülkemize ve bütün insanlığa hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çünkü Arslantepe Höyüğü dünya kültürel mirasıdır. Arslantepe Höyüğü, UNESCO tarafından 26 Temmuz 2021 yılında 19’uncu Türkiye Kültürel Mirası olarak tescil edilmiş bir eserdir.

Höyükte yapılacak olan Simülasyon Merkezinde tarihin derinliklerine giderek, Malatya’nın tarihi mekânlarının bütün öğrencilerimize gösterilmesi temin edilecek. Ayrıca oturma grupları, sosyal tesisler, sergiler, o döneme ait kerpiç saraydaki yaşantılar fotoğraf örnekleri ile sergilenecektir. Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezinin başta Orduzu Mahallemize, Malatya’mıza, ülkemize ve insanlığa hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çünkü insanlık medeniyetinin başladığı yer ‘Arslantepe Höyüğü ’dür. Bu anlamda Arslantepe Höyüğü’nün bütün insanlığa hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Öte yandan 28 Şubat 2024 tarihinde Roma Sapienza Üniversitesi’nde bir konferansa katıldığını ifade eden Başkan Gürkan, “Geçtiğimiz hafta Roma’da bulunan Sapienza Üniversitesi’nde Arslantepe Höyüğü ile ilgili düzenlenen sergiye ve sempozyuma katıldım. Oradaki yapılan çalışmaları yürüten Marcella Frangipane, Francesca Balossi Restelli, Arslantepe Höyüğündeki 45 yıllık çalışma süreçlerini anlattılar. Ayrıca höyükte bulunan buluntuların gerek Malatya Müzesi gerekse de Etnografya Müzesinde sergilenme süreçleri de detaylı bir şekilde anlatıldı” açıklamalarında bulundu.