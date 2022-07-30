İnönülüler sinema gecesine akın etti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde geleneksel hale getirdiği “Açık Hava Sinema Geceleri” İnönü ilçesinde her yaştan vatandaşın yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinliklerini kırsal ilçelerde yaygınlaştırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, gelenekselleştirdiği “Açık Hava Sinema Geceleri” ile sinema salonlarının bulunmadığı 12 kırsal ilçede film gösterimleri gerçekleştirmeye devam ediyor. "Aykut Enişte 2" adlı filmin ilçe meydanlarında vatandaşlarla buluşturulduğu etkinliğin gösterimi Günyüzü, Mihalıççık ve Alpu’dan sonra İnönü ilçesinde gerçekleştirildi.

İnönü Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açık hava sinema etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7’den 70’e İnönü sakinleri açık havada sinema keyfi için ilçe meydanında bir araya gelirken, Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından diğer gösterimlerde olduğu gibi izleyicilere gazoz ve mısır ücretsiz olarak ikram edildi.

Sinema gösterimi nedeniyle teşekkür eden İnönülü vatandaşlar, “Açık hava sinemasını bizlere getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ederiz. Güzel bir yaz akşamında çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuk yaşlı demeden hep birlikte film izledik. Bu tür etkinliklerin devamını dileriz” dediler.

İlçelerde 11 Ağustos’a kadar sürecek olan “Açık Hava Sinema Geceleri” İnönü ilçesi ile sürecek. Nostaljik sinema keyfi 1 Ağustos’ta Seyitgazi Cumhuriyet Meydanı, 2 Ağustos Beylikova Cumhuriyet Meydanı ve 3 Ağustos Çifteler Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.