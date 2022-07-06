İnönülü kadınlardan muhteşem sergi

Eskişehir Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) İnönü Eğitim Merkezi kursiyerlerinin 2022 yılı boyunca atölyelerde yaptıkları çalışmalar, Yıl Sonu El Sanatları Sergisi’nde sergilendi. İnönülü kadınların birbirinden güzel eserleri izlenime sunulurken, karakalem portre resimleri ise büyük beğeni topladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2021 yılında hizmete açılan ESMEK İnönü Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan Yıl Sonu El Sanatları Sergisi’nde karakalem resim, miyuki takı tasarımı, kadın giysileri dikimi, iğne oyası, örgüler ve İnönü kadifesinden oluşan 374 eser sergilendi.

Yıl boyunca eğitim alan 250 kadın ve çocuklarda birlikte toplam 1200 kişiye hizmet veren ESMEK İnönü Eğitim Merkezi’ndeki sergi açılışına CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, ESMEK Koordinatörü Yıldıray Öncül, belediye bürokratları, CHP İnönü İlçe Başkanı Hüseyin Demirci, CHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Fatma Genç, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ve kursiyerleri kutlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, “Mart 2021’de İnönü Kurs Merkezi’ni açarken İnönü’nün kaderinin kadınlarla değişeceğine inanıyorduk. ESMEK, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’in 2001 yılında Her Ev Bir Atölye hayaliyle gerçekleştirdiği bir projedir. ESMEK’in bugün bu noktaya gelmesi gurur verici. Tüm emeği geçenleri, eğitimcileri ve kursiyerlerimizi kutluyorum. ESMEK yaşam boyu öğrenmenin vücut bulmuş halidir. Bu el emeği göz nuru eserler nedeniyle herkese çok teşekkür ediyor, Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’in selamlarını ve tebriklerini sizlere iletiyorum” diye konuştu.

CHP Milletvekili Jale Nur Süllü de kadınların göz kamaştıran eserleri nedeniyle gurur duyduklarını belirterek, “Kadınlarımızın kurslara ilgi göstermesi ve ortaya çıkardığı eserler gerçekten gurur verici. Bu özel yeteneklerin eserlerini görmekten çok mutlu oldum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza, hocalarımıza, kursiyerlerimize, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalar sonrası sergi açılışı yapıldı. Sergi gezilirken kursiyerlerden Emine Caner, Milletvekili Jale Nur Süllü ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’ye karakalem portre resimlerini hediye etti. Ayrıca kursiyerlerden Şerife Uygun da Başkan Yılmaz Büyükerşen’in karakalem portresini yaparak sergide izlenime sundu.

ESMEK yetkilileri, İnönü ilçesinde yılsonu sergisinin 7 Temmuz akşamına kadar açık kalacağını belirttiler.