İngilizce Yaz Kampı’na yoğun ilgi

Başkentli çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de yabancı dil öğrenerek geçirmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve SEYEV (Seda Yekeler Eğitim Vakfı) iş birliği ile hayata geçirilen “Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi”ne yoğun ilgi yaşandı.

ANKARA (İGFA) - 25 Temmuz-3 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek ücretsiz yaz kampı için 12-16 yaş arasında 900 öğrenci başvurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu’ uygulamalarla eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen ve Başkentli öğrencilerin yaz tatilinde de daha verimli ve daha eğlenceli bir eğitim hayatı sürdürebileceği projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

SEYEV (Seda Yekeler Eğitim Vakfı) iş birliği ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda 25 Temmuz-3 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek “Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi”ne Başkentli aileler yoğun ilgi gösterdi. Ücretsiz yaz kampı için 12-16 yaş arasında toplam 900 öğrenci başvuruda bulundu.

HER BİR GRUP İÇİN 15 GÜNLÜK KAMPTA İNGİLİZCE EĞİTİMİ VERİLECEK

Kesikköprü’de üçerli gruplar hâlinde 15 günlük düzenlenecek yaz kampında Başkentli çocuklar yaz tatilini hem eğlenerek hem de yabancı dil öğrenerek geçirecek.

Sınırlı kontenjanla 600’ü kız, 300’ü ise erkek öğrenciden oluşacak ayrı ayrı gruplar, yaz tatili boyunca yüzerek, çeşitli sportif aktivitelere katılarak ve sosyalleşerek tatil yapma imkânı da bulacak.

Uzman eğitmenler eşliğinde İngilizce eğitimi de alarak yabancı dillerini geliştirecek olan öğrenciler için hazırlanan kamp dönemleri şöyle olacak:

- Kız Grubu (25.7.2022-6.8.2022 Kamp Dönemi)

- Erkek Grubu (8.8.2022-20.8.2022 Kamp Dönemi)

- Kız Grubu (22.8.2022-3.9.2022 Kamp Dönemi)