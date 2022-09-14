Influencerlardan Hatay'a EXPO ziyareti

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen program kapsamında yabancı basın mensupları ve influencerlar EXPO 2021 alanlarını ziyaret etmek için Hatay’a geldi.HATAY (İGFA) - İtalya, Hollanda, Belçika, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan Hatay'a gelen toplam 14 misafir, EXPO alanlarında Ortak Varoluş Mozaiği, Ulusal Şehirler Bahçeleri, Arkeopark ve Bitki Müzesi’ni ziyaret etti.

Medeniyetler Bahçesi temasıyla gerçekleştiren organizasyonda bulunan geçmişten günümüze gelen kültür birikimini ve Türkiye’nin birçok farklı şehrinin mirasını inceleyen misafirler, EXPO içerisinde farklı kültürler arasında keyifli bir gezi gerçekleştirdi.

Gezi kapsamında Gastronomi Akademisi’nde Hatay’a özgü kısır (sarmaiçi) workshopuna katılan misafirler, bölgeye özgü bu lezzeti kendileri hazırlayarak katılım sertifikası aldılar.

EXPO’ya yaptıkları ziyaretlerinde çok farklı ilgi noktaları yaratıldığından bahseden misafirler tüm fuar alanlarını çok ilginç bulduklarını söylediler. Bölgede çok farklı ve güzel yemekler olduğunu ve başka şehirlerin kültürlerini görmenin kendileri için güzel olduğunu söyleyen yabancı influencerlar tüm turistleri Türkiye ve Hatay’a davet etti.