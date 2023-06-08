İnegöl’ün toplu ulaşımı masaya yatırıldı

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin bir süre önce başlattığı Toplu Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında bugün muhtarlar ve toplu taşıma kooperatiflerinin temsilcileri ile istişare toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu çalışmayla İnegöl’de toplu ulaşımı sağlam bir zemine oturtmak istiyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin Toplu Ulaşım Master Planını oluşturmak için bir süre önce çalışmalara başladı. Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Delice danışmanlığında hayata geçirilecek çalışmanın ilk adımında mevcut durum verilerinin toplanmasının ardından, ikinci adım olarak ise sorun ve aksaklıkların sahada tespiti için ekipler sahaya indi.

Şehirdeki 90 taksi, 170 şehir içi toplu ulaşım aracı ile belde ve kırsal mahallelerdeki 250 toplu taşıma aracının tamamını kapsayan merkez ve kırsal tüm toplu ulaşım ve ara ulaşım ağı bu çalışmayla incelenirken, saha çalışmalarının bir ayağı olarak konunun paydaşlarıyla da istişare toplantısı düzenlendi.

KONUNUN PAYDAŞLARININ FİKİR VE ÖNERİ DİNLENDİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte; Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa ve Fevzi Dülger, Zabıta Müdürü Bilal Aktürk, proje danışmanı Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Delice, merkez ve kırsal mahalle muhtarları, İNULAŞ ve Yeniceköy kooperatif temsilcileri ile kırsal mahallelerde hizmet veren Kooperatif Başkanlarının katıldığı toplantıda hem bilgilendirme yapıldı hem de konunun taraflarının fikir ve önerileri dinlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün hem Toplu Ulaşım Master Planı ile ilgili hocamızın sunumunu dinleyeceğiz hem de sizin bu konudaki görüş ve önerilerinizi alacağız. İnegöl pek çok şehre göre hızlı büyüme trendi içerisinde olan bir şehir. Bunu sağlıklı bir zemine oturtabilmek adına da bir gayretimiz ve çabamız var. Daha önce Trafik Master Planı adı altında bir çalışmamız vardı. Burada da toplu ulaşım boyutunu masaya yatırıyoruz” dedi.

“İNEGÖL’ÜN FAYDASINA BİR ÇALIŞMA OLACAK”

Çalışmaların bir süredir devam ettiğini hatırlatan Taban, “Çalışmalar bugün başlamadı, bir süredir ilgili komisyonlar ve birimlerimiz nezdinde değerli hocamızın da katkılarıyla yürütülmeye çalışılıyor. Bu çalışmayla İnegöl’de toplu ulaşımı sağlam bir zemine oturtmak istiyoruz. Bazı düzenlemeler yapmak istiyoruz; şehrimiz içerisinde bisiklet yolları, otopark alanları, toplu ulaşımın iyileştirilmesi gibi. Görüyorsunuzdur arkadaşlarımız cadde ve sokaklarda, kavşaklarda bazı ölçümler yapıyorlar. Ben bu çalışma kapsamında davetimize icabet ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu çalışma bugün de son bulmayacak. Sahada çalışmalar devam edecek. İnşallah İnegöl’ün faydasına bir çalışma ortaya çıkacak” diye konuştu.