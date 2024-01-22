Son Dakika

İnegöl’ün teknoloji donanımlı nöbetçi kitaphanesine adım adım

YAŞAM 22.01.2024, 14:50
İnegöl’ün teknoloji donanımlı nöbetçi kitaphanesine adım adım

İnegöl Belediyesi şehre 5’inci Nöbetçi Kitaphaneyi kazandırıyor. Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesi içerisinde bulunan D blokta; 250 öğrenci kapasiteli, ilk, orta, lise, lisans ve lisansüstü tüm öğrencileri kapsayan Teknolojik Donanımlı Nöbetçi Kitaphanenin yapımı sürüyor.BURSA (İGFA) - Şehirde 7’den 77’ye her birey için hizmet üreten, hayata geçirdiği projelerle örnek alınan kurum olan İnegöl Belediyesi, 2020 yılında ilkini açtığı Nöbetçi Kitaphanelere bir yenisini daha ekliyor. Geride kalan süre içerisinde 4 Nöbetçi Kitaphaneyi şehre kazandıran İnegöl Belediyesi, Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesi içerisinde bulunan D bloğu öğrenciler ve gençlerin hizmetinde olacak teknolojik donanımı yüksek bir Nöbetçi Kitaphane olarak hazırlıyor.

YENİ KENT MEYDANI VE YAŞAM ALANININ MERKEZİNDE GENÇLER OLACAK 

Toplamda 250 öğrenci kapasitesi, içerisinde yer alacak 15 bin kitap, yüksek teknolojik donanımı ve sosyal alanlarıyla her yaştan öğrenciye ve gence hizmet veren İnegöl’ün 5. Nöbetçi Kitaphanesi hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, gençler için özel bir mekan hazırladıklarını söyledi. Şehrin merkezinde Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesinin yükseldiğini, bu projenin merkezini de Teknolojik Donanımlı Nöbetçi Kitaphanenin oluşturduğunu kaydeden Başkan Taban, “İlk günden beri belediye hizmet binamızın da içerisinde bulunduğu Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesinin şehrin 7/24 yaşayacak ve her yaştan bireye hizmet edecek bir proje olduğunu ifade ediyoruz. İşte bu alanda en önemli payı da gençlerimize ayırdık. 2 katlı D blok binasını öğrencilerimize ve gençlerimize tahsis ettik” dedi.

İNEGÖL’E 2020’DEN BU YANA 4 KİTAPHANE KAZANDIRILDI

İnegöl’de ilk Nöbetçi Kitaphanenin 2020 yılında hizmete girdiğini hatırlatan Başkan Taban, “Cuma Mahallesinde tarihi binanın restore edilmesiyle yapılan Kitaphane, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kısa sürede burası talebe cevap veremeyince, 2021 yılı Nisan ayında şehrimizin 2. Nöbetçi Kitaphanesini Gençlik Merkezinin zemin katında hizmete açtık. Akabinde bu merkezlerin belirli bir yaş sınırıyla hizmet vermesi nedeniyle ilk ve ortaokul öğrencilerinden gelen talep üzerine, daha alt yaş gruplarının da faydalanabileceği 3. Nöbetçi Kitaphaneyi Huzur Mahallesinde hayata geçirdik. 4. Nöbetçi Kitaphaneyi de Mesudiye Mahallesinde Kanal İnegöl projesi içerisinde şehre kazandırdık. Her bir merkezimiz bugün tam kapasiteyle öğrencilerimize hizmet veriyor” diye konuştu.

MODERN ÇAĞIN KÜTÜPHANE MODELİ; NÖBETÇİ KİTAPHANELER

Nöbetçi Kitaphane modelinin oluşma hikayesine de değinen Başkan Alper Taban, şöyle konuştu: “2019 seçim sürecinde gençlerimizin şehrimizde bizlerden bu şekilde merkezlerle ilgili talepleri vardı. Aslında tam olarak ne istediklerini tarif etmeseler de eski düzen mekanlardan sıkıldıklarını gördük. Bunun üzerine seçim sonrası yaptığımız değerlendirme ve çalışmalar neticesinde Nöbetçi Kitaphane modelini geliştirerek şehrimizde uyguladık. Kısa sürede de bu merkezlerin karşılık bulmasıyla İnegöl’ümüzde 4 Nöbetçi Kitaphaneye eriştik. Bugün ise şehrimizin merkezinde her yaşa hitap edecek tam donanımlı 5. Nöbetçi Kitaphanemizi hazırlıyoruz.”

TEKNOLOJİK DONANIMLI NÖBETÇİ KİTAPHANE GELİYOR

“Şehrin merkezinde yükselen bir projemiz var, Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı. Burada hem belediye birimlerimizin yer aldığı hizmet binamız bulunuyor hem de 7’den 77’ye her yaştan vatandaşımız için bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Proje içerisindeki önemli alanlardan biri de aynı zamanda 5. Nöbetçi Kitaphanemiz olan ve tüm yaş gruplarına hitap edecek Teknolojik Donanımlı Nöbetçi Kitaphanemiz. Bu proje; çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm kitapseverler için…”

PROJE İÇERİSİNDE NELER YER ALACAK?

“5. Nöbetçi Kitaphanemizin yer aldığı D blok 2 katlı ve 1440 m2 alandan oluşuyor. Zemin katta; Çocuk Kütüphanesi, Ortaokul Kütüphanesi, Grup Etüt Odası, Danışma ve bekleme alanları bulunuyor. 1. katta ise; Lise, Lisans ve Lisansüstü seviyeleri için bireysel çalışma alanları, Grup Çalışma Alanı, Araştırma Alanı ve bekleme alanı bulunmakta.  Randevulu sistemle çalışacak Nöbetçi Kitaphanemiz toplam 250 öğrenci kapasiteli. Zemin katta 110, 1. katta 140 öğrenci aynı anda faydalanabilecek.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 54
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 21 35
5. Rizespor 21 32
6. A.Demirspor 21 30
7. Antalyaspor 21 30
8. Kayserispor 20 29
9. Kasımpasa 21 29
10. Başakşehir 21 27
11. Sivasspor 21 26
12. Ankaragücü 21 25
13. Alanyaspor 21 25
14. Gaziantep FK 21 22
15. Samsunspor 21 22
16. Karagümrük 21 21
17. Hatayspor 21 21
18. Konyaspor 21 20
19. Pendikspor 21 19
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Kocaelispor 19 36
3. Göztepe 18 35
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Ümraniye 18 23
12. Erzurumspor 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Athletic Bilbao 21 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 21 6