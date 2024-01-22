İnegöl’ün teknoloji donanımlı nöbetçi kitaphanesine adım adım

İnegöl Belediyesi şehre 5’inci Nöbetçi Kitaphaneyi kazandırıyor. Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesi içerisinde bulunan D blokta; 250 öğrenci kapasiteli, ilk, orta, lise, lisans ve lisansüstü tüm öğrencileri kapsayan Teknolojik Donanımlı Nöbetçi Kitaphanenin yapımı sürüyor.BURSA (İGFA) - Şehirde 7’den 77’ye her birey için hizmet üreten, hayata geçirdiği projelerle örnek alınan kurum olan İnegöl Belediyesi, 2020 yılında ilkini açtığı Nöbetçi Kitaphanelere bir yenisini daha ekliyor. Geride kalan süre içerisinde 4 Nöbetçi Kitaphaneyi şehre kazandıran İnegöl Belediyesi, Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesi içerisinde bulunan D bloğu öğrenciler ve gençlerin hizmetinde olacak teknolojik donanımı yüksek bir Nöbetçi Kitaphane olarak hazırlıyor.

YENİ KENT MEYDANI VE YAŞAM ALANININ MERKEZİNDE GENÇLER OLACAK

Toplamda 250 öğrenci kapasitesi, içerisinde yer alacak 15 bin kitap, yüksek teknolojik donanımı ve sosyal alanlarıyla her yaştan öğrenciye ve gence hizmet veren İnegöl’ün 5. Nöbetçi Kitaphanesi hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, gençler için özel bir mekan hazırladıklarını söyledi. Şehrin merkezinde Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesinin yükseldiğini, bu projenin merkezini de Teknolojik Donanımlı Nöbetçi Kitaphanenin oluşturduğunu kaydeden Başkan Taban, “İlk günden beri belediye hizmet binamızın da içerisinde bulunduğu Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesinin şehrin 7/24 yaşayacak ve her yaştan bireye hizmet edecek bir proje olduğunu ifade ediyoruz. İşte bu alanda en önemli payı da gençlerimize ayırdık. 2 katlı D blok binasını öğrencilerimize ve gençlerimize tahsis ettik” dedi.

İNEGÖL’E 2020’DEN BU YANA 4 KİTAPHANE KAZANDIRILDI

İnegöl’de ilk Nöbetçi Kitaphanenin 2020 yılında hizmete girdiğini hatırlatan Başkan Taban, “Cuma Mahallesinde tarihi binanın restore edilmesiyle yapılan Kitaphane, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kısa sürede burası talebe cevap veremeyince, 2021 yılı Nisan ayında şehrimizin 2. Nöbetçi Kitaphanesini Gençlik Merkezinin zemin katında hizmete açtık. Akabinde bu merkezlerin belirli bir yaş sınırıyla hizmet vermesi nedeniyle ilk ve ortaokul öğrencilerinden gelen talep üzerine, daha alt yaş gruplarının da faydalanabileceği 3. Nöbetçi Kitaphaneyi Huzur Mahallesinde hayata geçirdik. 4. Nöbetçi Kitaphaneyi de Mesudiye Mahallesinde Kanal İnegöl projesi içerisinde şehre kazandırdık. Her bir merkezimiz bugün tam kapasiteyle öğrencilerimize hizmet veriyor” diye konuştu.

MODERN ÇAĞIN KÜTÜPHANE MODELİ; NÖBETÇİ KİTAPHANELER

Nöbetçi Kitaphane modelinin oluşma hikayesine de değinen Başkan Alper Taban, şöyle konuştu: “2019 seçim sürecinde gençlerimizin şehrimizde bizlerden bu şekilde merkezlerle ilgili talepleri vardı. Aslında tam olarak ne istediklerini tarif etmeseler de eski düzen mekanlardan sıkıldıklarını gördük. Bunun üzerine seçim sonrası yaptığımız değerlendirme ve çalışmalar neticesinde Nöbetçi Kitaphane modelini geliştirerek şehrimizde uyguladık. Kısa sürede de bu merkezlerin karşılık bulmasıyla İnegöl’ümüzde 4 Nöbetçi Kitaphaneye eriştik. Bugün ise şehrimizin merkezinde her yaşa hitap edecek tam donanımlı 5. Nöbetçi Kitaphanemizi hazırlıyoruz.”

TEKNOLOJİK DONANIMLI NÖBETÇİ KİTAPHANE GELİYOR

“Şehrin merkezinde yükselen bir projemiz var, Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı. Burada hem belediye birimlerimizin yer aldığı hizmet binamız bulunuyor hem de 7’den 77’ye her yaştan vatandaşımız için bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Proje içerisindeki önemli alanlardan biri de aynı zamanda 5. Nöbetçi Kitaphanemiz olan ve tüm yaş gruplarına hitap edecek Teknolojik Donanımlı Nöbetçi Kitaphanemiz. Bu proje; çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm kitapseverler için…”

PROJE İÇERİSİNDE NELER YER ALACAK?

“5. Nöbetçi Kitaphanemizin yer aldığı D blok 2 katlı ve 1440 m2 alandan oluşuyor. Zemin katta; Çocuk Kütüphanesi, Ortaokul Kütüphanesi, Grup Etüt Odası, Danışma ve bekleme alanları bulunuyor. 1. katta ise; Lise, Lisans ve Lisansüstü seviyeleri için bireysel çalışma alanları, Grup Çalışma Alanı, Araştırma Alanı ve bekleme alanı bulunmakta. Randevulu sistemle çalışacak Nöbetçi Kitaphanemiz toplam 250 öğrenci kapasiteli. Zemin katta 110, 1. katta 140 öğrenci aynı anda faydalanabilecek.”