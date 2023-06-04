İnegöllü küçük ressamların eserleri görücüye çıktı

Bursa'da İnegöl Belediyesi Çocuk Resim Atölyesinde eğitim alan 8-13 yaş aralığındaki 62 kursiyerin yaptığı resimler, düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, bu düşünceyle farklı yaş ve gruplara yönelik kültür sanat faaliyetleri düzenliyor. Özellikle çocukların bu alandaki eğitimine büyük ilgi gösterilirken, 8-13 yaş arası çocuklar için Çocuk Resim Atölyesi eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Çocuk Resim Atölyesi, Ekim ayında başladı.

7 aylık eğitimin sonunda, Nevin Baysal Zilcigil nezaretinde çocuklar sıfırdan başlayıp önemli bir aşama kaydetti. Toplamda 62 kursiyerin yıl boyunca aldığı eğitim ile birlikte hazırladıkları eserler de bugün düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Kuru boya ve pastel boya ile yapılan çalışmalar, sergi açılışına katılanlardan tam not aldı.

“ÇOCUKLARIMIZI KUTLUYORUM”

60 dolayında resmin sergilendiği Çocuk Resim Atölyesi Sergisinin açılışına; Belediye Başkanı Alper Taban, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, AK Partili meclis üyeleri ve yöneticiler ile veliler ve öğrenciler katıldı. Sergi açılışı öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Alper Taban, “Bu güzel ana şahitlik etmek ve sizlerle bu heyecanı paylaşmaktan mutluluk duydum. Ben evlatlarımızı çok seviyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum bizlere güvenerek evlatlarınızı teslim ettiğiniz için. Kıymetli çalışma arkadaşlarımız burada çocuklarımız için çok güzel programlar hazırlıyorlar, planlamalar yapıyorlar. Bugün resim branşı özelinde bir aradayız ancak pek çok etkinliğimiz var sporda, sanatta, eğitimde… Çok güzel kitaphanelerimiz var, sayılarını arttırmaya çalışıyoruz. Sportif faaliyetlerimizin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Niçin? Evlatlarımız da bunlardan faydalansınlar diye. Ben çocuklarımızın hepsini gösterdikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Paydaşımız Halk Eğitim Merkezimize de teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşma sonrası kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Ardından kursu başarıyla tamamlayan resim atölyesi kursiyeri çocuklara katılım sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.