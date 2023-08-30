İnegöl’de zaferin 101.yılı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de düzenlenen törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar ardından Kaymakamlık Makamı ve Belediye önünde gerçekleştirilen programlarla devam etti.BURSA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıldönümü, İnegöl’de düzenlenen törenle kutlandı. Büyük zaferin coşkusunun yaşandığı ilk tören, saat 09.30’da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, Muharip Gaziler Derneği İnegöl Temsilciliği üyesi Gaziler ile ilçe protokolünün katıldığı törende sırasıyla Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

TEBRİKLER KABUL EDİLDİ

Törenlerin ilk bölümü çelenk sunumuyla tamamlanırken, 09.50’de Kaymakamlık makamında Kaymam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban tebrikleri kabul etti.

ZAFER COŞKUSU YAŞANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında son program ise 10.30’da İnegöl Belediyesi önünde gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerle süslenen programda, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösterilerini sundu. Finalde ise İnegöl Tarihi Mehteri sahneye çıktı. Mehteran, seslendirdikleri marşlarla zafer coşkusuna coşku kattı.