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İnegöl’de Ramazan eğlencelerle süsleniyor

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle birlikte ramazan eğlencelerinin de startını verdi Hafta sonları gündüz yarışma ve eğlenceler, akşam ise orta oyunu gösterileriyle ramazan İnegöl’de bir başka yaşanıyor

YAŞAM 21.03.2024, 14:29
İnegöl’de Ramazan eğlencelerle süsleniyor

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle birlikte ramazan eğlencelerinin de startını verdi. Hafta sonları gündüz yarışma ve eğlenceler, akşam ise orta oyunu gösterileriyle ramazan İnegöl’de bir başka yaşanıyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayında düzenlediği etkinliklerle mahallelere konuk oluyor. Bir yandan teravih programları gerçekleştirilirken, bir yandan da ramazan ayı maskotlar, yarışmalar, hediyeler ve ramazan orta oyunu gösterileriyle kültür ve sanatla süsleniyor. Hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri yapılan Mahalle Şenlikleri ile Orta Oyunu gösterileriyle ramazan ayı coşkusu tüm şehre yayılıyor.

MAHALLE ŞENLİKLERİNDE HEM ÇOCUKLAR HEM YETİŞKİNLER EĞLENİYOR

İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayı kültür sanat etkinlikleri geçtiğimiz Cumartesi günü başladı. Mahalle şenliklerinin ilk durağı Cerrah Mahallesi oldu. 16.00’da Cerrah İlkokulu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen eğlencelerde, İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri hem yetişkinlere hem çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Mahalle Şenliği, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar düzenlenen çuval yarışması, sandalye kapmaca yarışmaları ile doyasıya eğlendiler. Yarışma sonrası kazanan çocuklara hediyeler verilirken, programda yetişkinler de maharetlerini sergileme imkanı buldu.

ORTA OYUNU GÖSTERİSİ İZLEYENLERİ ESKİ RAMAZANLARA GÖTÜRDÜ

Ramazan Orta Oyunu Gösterileri kapsamında ise Ayyar Hamza tiyatro oyunu 17 Mart Pazar akşamı 20.00’da Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde vatandaşlarla buluştu. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin eski ramazanları anımsatan oyunu hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.

HER HAFTA SONU FARKLI MAHALLELERDE YAPILACAK

Sabit bir aladan ziyade ramazan coşkusunu ve eğlencelerini tüm İnegöl’e yaymak maksadıyla yapılan Mahalle Şenlikleri, İnegöl Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca hafta sonları devam edecek. Şehir Tiyatrosu ekibi her hafta sonu farklı mahallelere konuk olacak. Cumartesi günleri 16.00’da Mahalle Şenlikleri, Pazar günleri de akşam 20.00’da Ramazan Orta Oyunu gösterisi gerçekleştirilecek.

RAMAZAN AYI KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

23 Mart Cumartesi günü 16.00’da Yeniceköy Kapalı Spor Salonunda Mahalle Şenliği

24 Mart Pazar akşamı 20.00’da Kurşunlu Çok Amaçlı Salonunda Orta Oyunu Gösterisi

06 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Akhisar Pazar yerinde Mahalle Şenliği

07 Nisan Pazar akşamı 20.00’da Tahtaköprü Düğün Salonunda Orta Oyunu Gösterisi

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