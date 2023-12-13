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İnegöl’de Özündenkuru ile 'yerli' kutlama

YAŞAM 13.12.2023, 14:37
İnegöl’de Özündenkuru ile 'yerli' kutlama

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere şehrin yeni değeri Özündenkuru meyve kurusu ikramında bulundu. Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilere şehrin değerlerini tanıtarak yerli ürün kullanmanın önemine dikkat çektiler.BURSA (İGFA)  - İnegöl’de yerli malı haftası, İnegöl’ün değerleriyle kutlandı. İnegöl Belediyesi uhdesinde kurulan ve şehirdeki çiftçileri tek çatı altında toplayan Üreten Çiftçiler Kooperatifi bünyesinde yapımı kısa süre önce tamamlanarak hizmete giren Özündenkuru tesisinde üretilmiş meyve kuruları, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrencilere ikram edildi.

Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlamasında, Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban öğrencilerle bir araya geldi. Burada okulun hazırladığı etkinliklerle birlikte protokol üyeleri de şehrin değerlerini öğrencilere tanıttı. Öğrencilere Özündenkuru meyve kurusu ikramı yapan Kaymakam Arslan ve Başkan Taban, öğrencilere “Yerli ve milli değerlerimizi tüketelim” mesajı verdi.

GIDADA YERLİ ÜRETİM ÇOK KIYMETLİ

Sınıflara yapılan ziyaretlerde öğrencilere hitaben konuşan Başkan Alper Taban, “Yerli Malı Haftası münasebetiyle bugün sizlerle bir aradayız. Yerli ve milli ürünlerimizin artmasını istiyoruz. Mesela artık bir otomobilimiz var. Elektrikli sınıfta çok güzel bir araç ürettik. Aşağıda hazırlanan sergide de gördüğümüz üzere; tank, tüfek, top, deniz araçları, hava araçları… Çok ciddi yerli ve milli üretimimi var. Gıdada da yerli üretim çok kıymetli. Bunu pandemide gördük. Bir pandemi yaşadık. Bu süreçte üretimler her ne kadar devam ediyor olsa da o gün tarımsal anlamda, hayvansal anlamda kendimize yetecek durumda olmasak cebimizdeki parayla dahi dışarıdan alacak durum olmayabilirdi. Tarlalarda üretimin sürmesi lazım, hayvancılığın devam etmesi lazım. Endüstrinin tüm alanlarında üretiyor olmak lazım” dedi.

İnegöl Belediyesi olarak şehir adına yerlileşmeye, yerli ne varsa bunları keşfederek gün yüzüne çıkarmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Taban, “Bugün özelinde de sizlere yerli ürünlerimiz olarak meyve kuruları ikram edeceğiz. İnegöl çok güçlü bir meyve üreticisi. Bu paketlerdeki meyve kuruları da bu topraklarda üretilmiş meyvelerin işlenerek ortaya çıkarılmış markamız. Özündenkuru ismiyle satılan bu meyve kuruları İnegöl’ün meyveleri. Doğal ve lezzetli. Bunların satışları da belirli marketlerde yapılıyor” diye konuştu. Kaymakam Eren Arslan da öğrencilere yerli malı tüketiminin faydalarını anlattı.

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