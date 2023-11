İnegöl’de Kitap Günleri coşkusu sürüyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Kitap Günleri, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. İlk 5 günde fuara ilgi oldukça yoğun olurken, her gün farklı yazarlar organizasyon kapsamında kitapseverlerle buluşuyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 7. Kitap Günleri tüm coşkusuyla devam ediyor. 24 Kasım Cuma günü kapılarını açan ve 10 gün boyunca MODEF Fuar alanında 100’ü aşkın yazar, yayınevi ve 1 milyon kitabı kitapseverlerle buluşturan organizasyon, her gün binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. İnegöl’de Mevsim Kitap sloganıyla düzenlenen Kitap Günlerinde, her gün farklı yazarlar okuyucu ile bir araya geliyor.

Açılışının ardından ilk günden itibaren hem öğrencilerin hem ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan İnegöl Kitap Günleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm kitapseverlerin beğenisini topladı. İndirimli fiyatları, kitap çeşitliliği ve sosyal etkinlikleriyle İnegöl Kitap Günleri büyük ilgi görüyor.

ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ TAŞINIYOR

Tüm öğrencilerin Kitap Günlerine gelerek bu organizasyondan faydalanması adına İnegöl Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrenciler ücretsiz olarak kitap fuarına taşınıyor. İnegöl Belediyesi şehirdeki tüm okullarda; 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerini ücretsiz servislerle Kitap Günlerine getiriyor. Diğer sınıflarla ilgili de okullar kendi organizasyonlarıyla öğrencilerin fuara gelmesini sağlıyor.

İnegöl Kitap Günleri, her gün birbirinden kıymetli yazarları okuyucu ile buluşturmaya devam ediyor. 10 gün boyunca 100’ü aşkın yazarı ağırlayacak İnegöl Kitap Günlerinde açılış günü onur konuğu Yazar İhsan Süreyya Sırma olmuştu. 25 Kasım Cumartesi günü ise Kitap Fuarında söyleşi ve imza günü için Hayati İnanç ile Gri Koç başta olmak üzere 8 yazar okuyucularıyla buluştu. Hayati İnanç ve Gri Koç imza ve söyleşi salonunda, yerel yazarlar ve diğer yazarlar ise yayınevleri stantlarında kitapseverlerle bir araya geldi. 26 Kasım Pazar günü ise Merve Gülcemal, Kemal Sayar ve Tufan Gündüz başta olmak üzere 11 yazar okuyucu ile bir araya geldi. Bu organizasyon sayesinde vatandaşlar aldıkları ve okudukları kitapların yazarlarıyla bir araya gelme, kitaplarını imzalatma ve sohbet etme imkanı da buluyor.

Sertaç Abi adıyla, sosyal medyada ahlaki hassasiyetleri yüksek bir Müslüman YouTuber olarak çocuklara örnek olmaya gayret eden yazar Sertaç Güngör, Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında Pazar akşamı İnegöl’deki hayranlarıyla bir araya geldi. Sertaç Abi'yle Dijital Dünya Rehberi Kitabı yazarı Güngör, Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde yapılan “Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü” isimli seminerde çocuklara dini, manevi, kültürel değerlerimizi hatırlattı.