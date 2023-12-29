İnegöl yılın son günü sabah namazında buluşacak

Bursa'da İnegöl Belediyesi 31 Aralık Pazar sabahı ünlü hafızların da katılımıyla Sabah Namazı Buluşması gerçekleştirecek. Başkan Alper Taban tüm ilçe halkını Sani Konukoğlu Camisinde yapılacak Sabah Namazı Buluşmasına davet etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 31 Aralık Pazar sabahı özel bir buluşma gerçekleştirecek. Sani Konukoğlu Camisinde 2022 yılı Kuran-ı Kerimi Okuma Yarışması Dünya 1’incisi Hafız Adem Bilgetay, 2019 yılı Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye 1’incisi Hafız Selman Kızmaz ve Hafız M. Hasan Karaman’ın katılımıyla sabah namazı buluşması yapılacak. Namaz sonrası ise ikramlar gerçekleştirilecek.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Sabah namazının okunmasının ardından cemaatle birlikte namazın kılınmasına müteakiben, konuk hafızlar tarafından Kuran-ı Kerim tilavetleri yapılıp tesbihat gerçekleştirilecek. Kasideler ve duaların ardından ise İnegöl Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunulacak. Sabah Namazı Buluşmasına ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, tüm ilçe halkını bu özel buluşmaya beklediklerini söyledi.