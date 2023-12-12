İnegöl Millet Bahçesi'nde yol çalışmaları sürüyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin şehrin kuzey kısmında Boğazköy Barajı manzarasına sahip yarımada hüviyetindeki 451 bin m2 arazi üzerinde yapımını sürdürdüğü Bursa’nın en büyüğü olma özelliğine sahip Millet Bahçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 2022 itibariyle çalışmaların start aldığı Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi projesini İnegöl’e kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin kuzey kısmında Boğazköy Barajı manzarasına sahip yarımada hüviyetindeki 451 bin 800 m2’lik arazi üzerinde projelendirilen Millet Bahçesi alanında yol açma çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban alanda incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Manzarası ve havasıyla, aynı zamanda Boğazköy Barajının sunduğu eşsiz görsellikle eşsiz bir Millet Bahçesi projesi yükselmesi adına daha önce yapılan ihale kapsamında 6 km araç yolu açılması çalışmaları tamamlanmıştı. İkinci ihale kapsamında ise bölgede 6,1 km yürüyüş yolu açılması için çalışmalar sürüyor. Bu çalışma kapsamında bölgede 900 metre uzunluğunda ve 8 bin 500 metreküp taş duvar imalatı da yapılıyor.

Millet Bahçesinin İnegöl’ün yeni çekim merkezi olacağını ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Burası şehrimizin kuzey hattı. Aynı zamanda şehrin gelişim bölgesi olarak da düşünülebilir. Hemen karşı tarafta Ağaç İşleri Sanayi Bölgemiz var. Barajın ilerisinde de Kuzey Anadolu Otoyolu bulunuyor. Hızlı Tren projesi de bu aksın ilerisinde gerçekleşecek. Bunları değerlendirdiğimizde aslında otobanlar, ulaşım imkanları şehirlerin de gelişimini etkiliyor. Dolayısıyla burası İnegöl’ün yeni bir giriş kapısı olarak değerlendirilebilir. Burası yeşillerin, ağaçların içerisinde güzelce vakit geçirebileceğimiz bir mekan olacak. Baraj da ayrı bir güzellik. İnegöl’ümüz adına yeni bir yaşam alanını en kısa sürede hizmete açmak için de ekiplerimiz gayretle çalışıyor” dedi.