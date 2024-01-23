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İnegöl kültür ve sanatla dolu bir yıl geçirdi

YAŞAM 23.01.2024, 15:27
İnegöl kültür ve sanatla dolu bir yıl geçirdi

İnegöl’de 2023 yılı, İnegöl Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleriyle coşkuyla geçti. Yıl boyunca 109 ayrı program düzenlenirken, İnegöl Belediyesi; seminerler, tiyatrolar, şenlikler, sergiler, konserler ve özel etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına yön verdi.BURSA (İGFA) - Bir yandan şehri imar ederken bir yandan da şehrin kültür sanat hayatına yön verecek organizasyonlarla bu alanda çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, 2023 yılını da dolu dolu geçirdi. 2023’te hem yaz hem kış dönemi kültür ve sanat etkinlikleriyle süslendi. Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş depremi nedeniyle iptal edildiği 2023 yılında, ilçe halkı düzenlenen çeşitli programlarla kültür ve sanatla buluşturuldu.

KÜLTÜR VE SANAT HAYATIN MERKEZİNDE OLMALI

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı 10 birimin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, “2023 yılında İnegöl Belediyesi olarak pek çok etkinlik ile ilçe halkımızı buluşturmaya gayret ettik. Tüm etkinliklerimizde de vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılaştık. Tabi ki hayatın gerçekleri, bu şehrin ihtiyaçları var. Bunun farkındayız. Ancak kültür ve sanatta hayatın merkezinde olmalı. Bizler bu düşünceyle kültür ve sanatta da elimizden geldiği kadar şehrimize katma değer sağlamaya, sanatı hayatın merkezinde tutmaya gayret ediyoruz” dedi.

109 FARKLI ETKİNLİK YAPILDI

İnegöl Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünün 10 birimde 77 personel ile hizmetini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Taban; “Müdürlüğümüz 2023 yılında özellikle kültür sanat etkinlikleri anlamında çok güzel çalışmalar ortaya koydu. Bunlardan kısaca söz etmek gerekirse; seminerler, konserler, sergiler, tiyatrolar, Kültür Sanat Otobüsü etkinlikleri, istihdama yönelik kurslar, şenlikler, köy etkinlikleri, ikramlar, gastronomi, fuarlar, kitap çalışmaları, sözlü tarih çalışmaları, festivaller, yeni destinasyon çalışmaları ve kültür sanat kursları, eğitim çalışmaları ve aile ile gençlik çalışmaları... 2023 yılında bu alanlarda toplam 109 kültür sanat organizasyonu yapıldı. Bunlar arasında 7. Kitap Günleri en kapsamlı organizasyonumuzdu. 1 milyon kitap ile şehrimizdeki kitapseverleri ve öğrencilerimizi buluşturduk. Yine şehrimizin bir sembolü, Uluslararası Kültür Sanat Festivalimizi ise Şubat ayında Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem nedeniyle bu yıl gerçekleştirmedik” diye konuştu.

775 KİŞİ KÜLTÜR SANAT KURSLARINDA EĞİTİM ALDI

Tiyatro, halk dansları, korolar ve enstrüman kurslarının da 2023 yılında yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bu alanlarda 12 farklı branşta 775 kursiyerimiz eğitim aldı. Bizim için önemli bir alan. Gençlerimizin kültür sanatla, müzikle ilgilenmesi bizleri mutlu ediyor.”

KENT MÜZESİ 1 MİLYON ZİYARETÇİYE ERİŞTİ

“Öte yandan bu yıl kuruluşunun 15’inci yılını kutladığımız İnegöl Kent Müzemiz ve Mobilya Müzemiz de 2023 yılını dolu dolu geçirdi. Özellikle burada yapılan sergilerle İnegöl’ümüzün geçmişine yolculuk yapıldı. Müzelerimizi yerli ve yabancı ziyaretçilerle birlikte 2023 yılında 97 okuldan 5800 öğrenci ziyaret etti. Aynı zamanda Kent Müzemiz toplamda 1 milyonuncu ziyaretçi sayısına erişti.”

İNESMEK’TE 1400 KURSİYER EĞİTİM ALIYOR

“Belediyemizin kültür sanat çalışmalarının önemli bir ayağını da İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) oluşturuyor. İNESMEK kurslarımız; 27 ayrı branşta düzenlendi. 2023 yılında 1605 ön kayıt alınan kurslarda 1400 kursiyer 55 grup ve 27 farklı branşta eğitim aldı. Toplam 24 usta öğretici ile bu eğitimler verildi.”

MODERN ÇAĞIN KÜTÜPHANE MODELİ; NÖBETÇİ KİTAPHANELER

“İnegöl’de öğrencilerimizin en çok faydalandığı alanlardan biri Nöbetçi Kitaphanelerimiz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yer alan modern çağın kütüphane modeli olarak ifade ettiğimiz Kitaphanelerimiz, şehrimizde 4 farklı noktada hizmet veriyor. 5’inci Nöbetçi Kitaphanemizin de yapımı sürüyor. Kitaphanelerimiz şu an aktif 18 bin 484 üyeye sahip. Günlük 700 ila 1000 kullanıcı bu mekanlardan faydalanıyor. 20 bin kitabın yer aldığı kitaphanelerimiz, öğrencilerimizin vazgeçilmez mekanlarından biri oldu. Burada sadece ders çalışma ortamı değil zamanla farklı aktiviteleri de hayata geçirdik. Askıda test uygulaması, sınav simülasyonları ve kişisel gelişim seminerleri ile birlikte son olarak ‘Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor’ projesi bu mekanlardan aldığımız ilhamla ortaya çıktı.”

İNEGÖL’ÜN SANATLA DÜNYAYA AÇILAN KAPISI, HALK DANSLARI TOPLULUĞU

“İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğumuz şehrimizin ve kurumumuzun önemli marka yüzlerinden biri. Bugün 230 dansçı ile çalışmalarını sürdüren bu ekip, ülkemiz genelinden 16 ayrı yöreye ait halk dansları repertuarı ile başarılı çalışmalar ortaya koyuyor. Master grup, gençler, yıldızlar ve minikler olmak üzere 4 ayrı grupta çalışmalarını sürdüren ekibimiz 2023 yılında farklı şehirlerde ve ülkelerde İnegöl’ümüzü başarıyla temsil etti.”

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