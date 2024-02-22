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İnegöl Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin tarihi belli oldu

YAŞAM 22.02.2024, 14:11
İnegöl Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin tarihi belli oldu

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin tarihi belli oldu. Yurt içi ve yurt dışından katılımcıları ağırlayan organizasyon 27-28-29 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak.BURSA (İGFA) - Güçlü sanayisinin yanında tarım ve hayvancılık alanında ortaya koyduğu başarıyla dikkat çeken İnegöl, 3 yıldır ülkenin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Festivaline ev sahipliği yapıyor. İnegöl Kıvırcığı adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi adına yapılan festival, ilk 3 yılda gösterdiği etkiyle yurt içi ve yurt dışında heyecanla beklenen organizasyonlardan biri haline geldi. 2024 yılı festival takvimi sektör temsilcileri tarafından heyecanla beklenirken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bu yıl da Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin Eylül ayı sonunda gerçekleştireceğini duyurdu.

SEKTÖR İNEGÖL FESTİVALİNİ HEYECANLA BEKLİYOR

Başkan Alper Taban, küçükbaş hayvancılık sektörünün trendini belirleyen organizasyonun 27-28-29 Eylül 2024 tarihlerinde yine aynı yeri Alanyurt Pazar yerinde aynı konsept ile düzenleneceğini açıkladı. Festivalde her yıl olduğu gibi hayvancılık sektörüyle ilgili eğitim ve seminerler ile çeşitli yarışmalar yapılacağını duyuran Başkan Taban, “İnegöl’de ilk Küçükbaş Hayvancılık Festivalini düzenlediğimizde, belki bizler de işin bu kadar kısa sürede buraya geleceğini düşünmemiştik. Amacımız İnegöl’ümüzün kıvırcık koyununu ulusal ve uluslararası arenada tanıtmaktı. Aynı zamanda sektöre güç katacak, gelişime destek verecek bir festival tertip etmek niyetindeydik. Bugün geldiğimiz noktada henüz 2024 yılının başındayken, küçükbaş hayvancılık sektörünün Eylül’de yapılacak İnegöl festivalini heyecanla beklediğini görüyoruz. Bizler de bu bekleyişe cevap verecek bir organizasyon hazırlamak için çalışıyoruz. Eylül ayında yine küçükbaş hayvancılık sektörünün kalbi İnegöl’de atacak” dedi.

“İNEGÖL’Ü BU ALANDA DA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcilerini ağırlayacağını ifade eden Başkan Taban, “Hem İnegöl’deki üreticilerimize hem de ülkemizin diğer şehirlerinden gelen üreticilere ciddi katkılar sağlayacak bir organizasyon için çalışıyoruz. Burada açılan stantlarla üreticilerimiz bir nevi fuar havasında gelişen teknolojileri de görerek ekipman olarak da kendilerini geliştiriyorlar. İnegöl’ü bu alanda da en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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