İnegöl Kent Müzesi dile geldi!

Bursa'da İnegöl Belediyesi Kent Müzesi, 18 Mayıs Dünya Müzeler Gününü farklı bir etkinlikle kutladıBURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde “Yaşayan Müze” etkinliğinde şehrin tarihi değerleri, canlı heykellerde hayat buldu.

Müzeyi gezen öğrenciler, heykellerin bir anda canlanıp dile gelerek kendilerini ve dönemlerini anlatmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Ayrıca müzede meslekler bölümünde de heykellerin yerini gerçek ustalar aldı. Kent Müzesinin her bir bölümünün dile geldiği “Yaşayan Müze” etkinliği büyük beğeni topladı.

İnegöl Belediyesi, 18 Mayıs Dünya Müzeler Gününü farklı bir etkinlik ile kutladı. “

Müze içerisinde bulunan Turgut Alp ve İshak Paşa’nın balmumu heykelleri kaldırılarak yerlerine canlı heykeller yine bu tarihi şahsiyetlerin kıyafetleriyle geçti. Hüsnü Güven ve Küçük Kamil de kendilerine yer verilen bölümlerde canlı heykeller tarafından canlandırıldı. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Güzel Sanatlar Yönetmeni Volkan Derman’ın rejisiyle Şehir Tiyatrosu sanatçıları; Zafer Karataş, Mevlüt Zobu, Mustafa Demir ve Arda Aki dönemin kostümleri ve imajıyla hayat verdi. İnegöl’e önemli katkılarda bulunmuş tarihi şahsiyetleri canlandıran sanatçılar, bu etkinlik kapsamında müzeyi ziyarete gelen öğrencilere kendilerini anlattılar.

ÖĞRENCİLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Farkındalık ortaya koyan bu çalışma sırasında çeşitli okullardan öğrenciler de müzeyi gezdi. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da öğrencilere eşlik ettiği müze ziyareti sırasında, canlı heykellerin aniden hareketlenerek kendilerini ve dönemlerini anlatması büyük şaşkınlığa neden oldu. Heykellerin canlandığını gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bu arada etkinlik kapsamında sadece tarihi şahsiyetler değil, İnegöl Kent Müzesinde tarihi yaşatan meslekler de hayat buldu.

Kent Müzesi ve Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi içerisinde yer alan; Bakırcı, Yorgancı, Yemenici, Terzi, Saatçi, Fıçıcı, Takunyacı, Kürekçi ve Mobilyacı dükkanlarının başında bu meslekleri icra eden ustalar yer aldı. Bu mesleklere ömürlerini adamış olan ustalar, gelen öğrenci gruplarına mesleklerini kendileri anlattı. Bakırcı Recep Serbest, Yorgancı Salim Tetik, Terzi Zeki Bayram, Gömlekçi Fahri Durgut, Yemenici Mehmet Başarır, Fıçıcı Erdoğan Erkuş, Takunyacı Mehmet Günay ve Kürekçi Mahmut Yalaza ile Berat Yalaza Kent Müzesinin meslekler bölümüne hayat verdi.