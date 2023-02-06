İnegöl kar sınavında tam not aldı

Hava tahmini raporlarında hafta içerisinde Bursa genelinde beklenen kar yağışı İnegöl'ün kırsalına bereketli geldi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gece boyu devam eden çalışmalar neticesinde kapalı yol olmadığını söyledi.

BURSA (İGFA) - İnegöl'ün merkezinde az da olsa kar yağışı yaparken, kırsal mahallelerinde ise yoğun kar yağışı devam ediyor. İnegöl Belediyesi karla mücadele ekipleri gece boyunca karla kaplı yollarda tuzlama ve küreme çalışmalarını sağlıyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise kıssalar mahallelerdeki devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek hem çalışan ekipleri hem de kırsal mahallerdeki vatandaşlarla bir araya geldi.

KAPALI YOLUMUZ YOK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gece boyu devam eden çalışmalar neticesinde kapalı yol olmadığını söyledi. Başkan Alper Taban açıklamasında "Karla mücadele ekiplerimizle birlikte sahadayız. Yoğun yağışın devam ettiği kırsal mahallerimizde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla kapalı yolumuz bulunmuyor. Hem çalışmalarımızı yerinde incelemek hem de vatandaşlarımıza selam vermek için mahallelerimizi geziyoruz. Gece boyunca da sahada olacağız." dedi.

EN BÜYÜK SORUMLULUK VATANDAŞLARIMIZDA

Başkan Alper Taban kış lastiği konusunda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini söyleyerek, "Tabi çalışmalarımız devam ediyor ama burada en büyük sorumluluk vatandaşlarımızda. Kış lastiği olmadan kırsalda yolculuk yapmaya çalışan araçların olduğunu görüyoruz. Bu oldukça tehlikeli. Vatandaşlarımızdan bu noktada hassasiyet bekliyoruz. Kimsenin canının acımasını istemeyiz." dedi.

GECE BOYUNCA SAHADAYIZ

Gece boyunca ekiplerin sahada olacağını belirten Başkan Alper Taban, herhangi bir durumda 153 hattı üzerinden İnegöl Belediyesi'ne ulaşabileceklerini iletti. Başkan Taban açıklamasını sonunda, "Ekiplerimiz sürekli olarak sahada. Arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Nerede bir sorun varsa en kısa sürede oraya yetişmeye çalışıyoruz. Bende çalışmaları en ince ayrıntısına kadar takip ediyorum. Arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bizlerin ulaşımını sorunsuz yapabilmesi adına ciddi emekler sarf ediyorlar. Allah yardımcıları olsun. Vatandaşlarımız herhangi bir durum olduğunda 153 hattımız üzerinden belediyemize 7/24 ulaşarak bildirimde bulunabilirler. Bir kez daha vatandaşlarımızdan araçlarını kış lastiksiz kullanılmaması için hatırlatma yapmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.