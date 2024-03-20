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İnegöl'e 250 farklı noktada 10 bin araçlık otopark

Bugüne kadar 6 bin araçlık otopark üreterek ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunduklarını hatırlatan İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, yeni dönem için hedef yükseltti. 5 yılda 250 farklı noktada 10 bin araçlık otopark yapmayı hedeflediklerini açıkladı.BURSA

YAŞAM 20.03.2024, 11:02
İnegöl'e 250 farklı noktada 10 bin araçlık otopark

Bugüne kadar 6 bin araçlık otopark üreterek ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunduklarını hatırlatan İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, yeni dönem için hedef yükseltti. 5 yılda 250 farklı noktada 10 bin araçlık otopark yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, yeni döneme dair planlamalar kapsamında şehrin önemli sorunlarından biri olan parklanma konusunda da ciddi adımlar atılacağını açıkladı. İçerisinde bulunduğumuz dönemde farklı lokasyonlarda 6 bin araçlık otopark üreterek ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunduklarını hatırlatan Taban, yeni dönem için hedef yükseltti.

ULAŞIMDA 5 YILIN YOL HARİTASI BELİRLENDİ

İnegöl’ün hızla büyüdüğünü ve geliştiğini, artan nüfusla birlikte araç sayısında da ciddi bir artış yaşandığını kaydeden Taban, “Şehrimiz hızla büyüyor. Nüfus artıyor, araç sayısı artıyor. İnegöl’ün 2035 yılı projeksiyonunda üniversitemizle ve paydaşlarımızla yaptığımız çalışmada nüfusun yaklaşık 500 bin dolaylarında, araç sayısının ise 160 bin dolaylarında olacağını gördük. Şu anda araç sayısı olarak 80 bin bandındayız. Dolayısıyla yapılan bu noktada birtakım adımlar atılması elzem. Bu doğrultuda önümüzdeki 5 yılın planlamalarını yaptık. Trafikte, ulaşımda ciddi projelerle geliyoruz” dedi.

250 FARKLI NOKTADA 10 BİN ARAÇLIK OTOPARK ÜRETİLECEK

Araç sayısındaki artışın trafikteki akış kadar parklanma konusunu da etkilediğini işaret eden Taban, “Yeni yollar açıp kavşak düzenlemeleri yaparak trafik akışını sağlarken, bir yandan da parklanma sorununa çözüm üretmemiz gerekiyor. Özellikle mahalle aralarında vatandaşlarımızın otopark ihtiyacını karşılayacak adımlar atmaya gayret ediyoruz. Bu noktada içerisinde bulunduğumuz dönemde 6 bin araçlık otopark ürettik. Otoparklarımızın tamamını ücretsiz olarak hizmete sunuyoruz. Merkezi noktalarda çarşı bölgesini rahatlatacak 150-200 araçlık otoparklar yaptık. Yeni dönemde de gerek kamulaştırmalar yaparak gerekse akıllı çözümlerle otopark üretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz 2024-2029 döneminde 250 farklı noktada 10 bin araçlık otopark üretmek” açıklamalarında bulundu.

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