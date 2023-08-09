İnegöl'den Turgut Alp'in türbesine ücretsiz gezi

Bursa'da İnegöl Belediyesi, şehrin fatihi olarak bilinen ve Osmanlı döneminde İnegöl’ün Türk yurdu olmasını sağlayan Turgut Alp’in restore edilen türbesine ücretsiz gezi düzenliyor. Kayıtlar 20 Ağustos'a kadar alınacak.BURSA (İGFA)- İnegöl Belediyesi, şehrin fatihi Turgut Alp’e vefa örneği göstererek Bursa Valiliği iş birliğinde Turgutalpköy Mahallesinde bulunan türbeyi restore etmişti. Burada türbeyle beraber bölgede sosyal tesis olarak hizmet verecek bir düzenleme de yapılırken, ilçe halkının da hem Turgut Alp’in türbesini hem de bölgeyi ziyaret etmesi, tanıması adına bir gezi programı düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün düzenlediği basın toplantısında “Ecdadın İzinde Turgut Alp Türbe Gezisi” programının duyurusunu yaptı.

İLK TUR 26-27 AĞUSTOS’TA

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek geziye katılmak isteyenler bugün itibariyle 20 Ağustos Pazar gününe kadar 153 Çözüm Merkezimizi arayarak veya bizzat gelerek kayıt yaptırabilecek.

Geziye katılmayla ilgili bir yaş sınırlaması bulunmazken, 18 yaşından küçüklerin resmi mevzuat gereği ya ebeveynleriyle geziye katılmaları gerekiyor ya da Çözüm Merkezine anne veya babasıyla bizzat başvurarak muvafakatname imzalamaları gerektiği ifade edildi. Geziler hava şartları uygun olduğu takdirde 26-27 Ağustos tarihlerinde başlayacak.

Her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 12.00’da ve 15.00’da iki ayrı tur yapılacak. Gezi sırasında vatandaşlarımıza gözleme ve çay ikramları da olacak.

Geziye ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ün fatihi Turgut Alp’in türbesinin bulunduğu bölgeye vatandaşlarımız için bir gezi planlaması yaptık. Buraya vatandaşlarımızı götürmek istiyoruz. Bu vesileyle İnegöl’ümüzün tarihinden de söz etmek istiyorum. Elimizdeki verilere göre 5 bin yıllık tarihi olan bir şehir İnegöl. Burada pek çok medeniyetler yaşamış. Günümüzde de izlerini, eserlerini görebildiğimiz kişi ve şahsiyetler var. Özellikle yakın tarihte Osmanlı dönemine ait İnegöl’de ciddi izler var. Osmanlı’nın kuruluşuna şahitlik etmiş bir coğrafyada İnegöl. Beylikten imparatorluğa geçiş sürecinde ilk şehidini de bu topraklarda veriyor. Baykoca Hamzabey Mahallemizde metfun. Bunun gibi pek çok tarihi şahsiyet İnegöl topraklarında…” diye konuştu.

TURGUT ALP, İNEGÖL’ÜN FATİHİ

Turgut Alp hakkında da hatırlatmaların yanı sıra tarihi bilgiler de veren Başkan Taban, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin yanında birçok cenge katılmış olan Turgut Alp'in İnegöl’ü 1299 senesinde Bizans Tekfuru Aya Nikola’dan alarak Osmanlı’ya kazandıran komutan olduğunu belirtti. "İnegöl’ün fethinden sonra o dönem adı Genci olan, günümüzdeki adıyla Turgutalpköy Mahallesi olarak bilinen bölgeye yerleşen Turgut Alp, burada vefat etmiştir ve defnedilmiştir” diyen Taban, “Bizler de Temmuz ayında restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz Turgut Alp Türbesi ve çevresini yeniden ziyarete açmıştık. Bunu şunun için yaptık, bu şehre hizmet etmiş insanların hayır dua ile anılması, ziyaret edilmesini sağlamanın bugün hizmet edenlerin görevi olduğunu düşünüyorum. Biz bugün huzur içerisinde yaşıyor olabiliriz ama bu toprakların vatan olmasını sağlayan insanları da unutmamalıyız. Onların çabaları sayesinde biz bugün huzur içerisinde yaşıyoruz" diye konuştu.

Ücretsiz Turgut Alp Türbe Gezisine katılmak isteyenlerin 20 Ağustos tarihine kadar 153 hatları üzerinden kayıt yaptırabileceği bildirildi.