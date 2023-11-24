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İnegöl'de toprağın maharetlileri bilgileriyle yarıştırdı

YAŞAM 24.11.2023, 09:52
İnegöl'de toprağın maharetlileri bilgileriyle yarıştırdı

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde renkli görüntülere sahne olan Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması'nda toprağı işleyen maharetli eller, bu defa bilgilerini yarıştırdı.

26 mahalleden 78 kadının katıldığı ve her mahalleyi 3 kadının temsil ettiği bilgi yarışmasında büyük bir çekişme yaşandı. 1’inci Turgutalpköy Mahallesi olurken, ikinciliği Ortaköy ve Deydinler birlikte paylaştı.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında yapılan organizasyon, bu yıl hasadın uzaması nedeniyle çiftçilerin talebi üzerine Kasım ayına ertelenmişti.

26 MAHALLEDEN 78 KİŞİ KIYASIYA YARIŞTI

Her mahalleyi 3 kişiden oluşan takımların temsil ettiği Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması, Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Yarışmada kadınlara tarım ve hayvancılık ile ilgili sorular yöneltildi. Yarışmada, 5 soruda en fazla doğru cevabı veren 9 kırsal mahalle temsilcileri yarı finale kaldı. Yarı finalde ise 7 soruluk bölümde en fazla doğru cevabı bulan 3 takımımız finale yükseldi.

Finalde 10 sorunun cevabı istenirken, 3 takım arasında kıyasıya çekişme yaşandı.

Final etabında en fazla soruya doğru cevap veren Turgutalpköy Kırsal Mahallesi takımı 1’inci olup 10 bin TL’lik ödülün sahibi olurken, Ortaköy ve Deydinler bir türlü yenişemedi. Sorulan her soruya aynı cevabı veren iki takımın da gösterdikleri başarı sonrası, Belediye Başkanı Alper Taban her iki takımın da 2’nci sayılmasını ve eşit ödül almalarını önerdi. Jüri üyelerinin onayı ve yarışmacıların sevinci ile Turgutalpköy 1’inci, Deydinler ve Ortaköy 2’nci olarak yarışmayı tamamladı. Birinci takım 10 bin TL ve ikinciler ise 7 bin 500’er TL ödülün sahibi oldu.

KATILAN HERKES GÖNLÜMÜZÜN BİRİNCİSİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, keyifli bir yarışma olduğunu belirterek, bu organizasyonun geleneksel hale geldiğini, tarımla ilgili bilinci, hayvancılıkla ilgili olan bilinci arttırabilmek adına hep birlikte gayret ettiklerini söyledi.

Başkan Taban, “Burada bir yarışma olduğu için sembolik olarak birinci, ikinci, üçüncü belirleniyor. Ama buraya katılan herkes bizim gönlümüzün birincisi. Cesaret göstermek bana göre çok kıymetli. O kadar da çekişmeli geçti ki ikinciyle üçüncüyü ayıramadık. Her iki takımın da ikinciliği hak ettiğini düşünerek iki takımı ikinci olarak kabul ettik. Katılan herkese yeniden teşekkür ediyorum” dedi.

KADINLARIN TARIMDAKİ EMEK VE GAYRETLERİ ÖDENEMEZ

Kaymakam Eren Arslan ise İnegöl’ün tarım gücüne dikkat çekerek; “Aslında hep sanayi ile ön plana çıksak da tarım bizim şehrimizin önemli bir gücü. Ülkemize önemli bir katma değer sağlıyor. Tarımın da en önemli üretici gücü kadınlarımız. Onların her alanda olduğu gibi tarımdaki emek ve gayretleri asla ödenemez. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum hem tarıma hem kadınlarımıza böyle bir imkan sağladığı için. Elbette ki bu yarışma ruhu sahaya da yansıyacaktır. İnegöl’ün tarım gücü artarak devam edecektir. Katılan herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

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