İnegöl'de Karalar'a yeni cadde ve sokaklar açılıyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi, yeni İnegöl bölgesi olarak da ifade edilen Akhisar Mahallesi Karalar bölgesinde yeni cadde ve sokak açma çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Hızla gelişen ve büyüyen İnegöl’de, özellikle Akhisar Mahallesi Karalar bölgesinde yeni yapılaşmalarla birlikte gelişim sürüyor.

Şehrin genişleme bölgesi Karalarda İnegöl Belediyesi de imar alanlarında inşaat faaliyetlerinin yapılabilmesi için ham yol çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Selami Zafer Caddesi ve yan sokakların açılması için çalışma başlatıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, geçtiğimiz hafta başlayan ve 15 günde tamamlanması planlanan çalışmaları bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

Çalışma hakkında bilgi de veren Başkan Taban, “Bugün Akhisar Mahallesi Karalar bölgemizdeyiz. Devam eden ham yol çalışmalarını incelemek üzere bir araya geldik. Karalar bölgesi bizim yeni İnegöl dediğimiz bölge. Yeni yapılaşmanın olduğu alanlar. Burada vatandaşlarımızın imar durumuyla, inşaat yapma durumuyla beraber Fen İşleri Müdürlüğümüz uhdesinde ham yol çalışmalarını başlatarak vatandaşlarımızın inşaat çalışmasını yürütmesini sağlıyoruz. Burada 10 metre genişliğinde, yaklaşık 1 km’lik yol açma çalışmamız var. Bu çalışmayla aynı zamanda bölgede Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından açılan Tuna Caddesi ve Hasan Hüseyin Ferah Caddesinin bağlantı yollarını da açmış oluyoruz” dedi.

15 günlük sürede çalışmanın tamamlanmasını hedeflediklerini kaydeden Başkan Taban, “Burada sokaklarda yer yer kot farkları olduğunu görüyoruz. 2-2,5 metrelik o kotları alarak ham yol haline getirmiş oluyoruz. Büyükşehir Belediyemiz de bir taraftan içme suyu ve altyapı ekipmanlarını tamamlıyor olacak. Arkadaşlarımız burada 15 bin m3 kazı ve 4900 m3 dolgu gerçekleştirerek 1,5 milyonluk maliyetle 2 haftada çalışmayı tamamlamış olacak. Bu çalışmanın ardından bölgede yeni yeni yaşam alanları da yükselmeye başlamış olacak” diye konuştu.