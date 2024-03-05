İnegöl'de kadınlar, başarı hikayelerini anlatacak

İnegöl Belediyesi 08 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir program hazırladı. 8 girişimci kadın, başarı hikayesini İnegöllü kadınlarla paylaşacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir program ile kadınların karşısında olacak. 07 Mart Perşembe akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek programda, 8 girişimci kadın, başarı hikayesini İnegöllülere anlatacak.

07 Mart Perşembe akşamı düzenlenecek programda; Sırda Dışı Okur, Üretici, Ekoturizm Organizatörü Bedriye Berber Engin, Duvar Sanatçısı ve Sanat Eğitmeni Saliha Doğan, Endüstriyel Mimar Elif Timur, Gelin Stüdyosu Hatice Yaşar, Fotoğrafçı Hilal Ekingen, Sevgi Organik Sirkeleri, Doğal Organik Ürünler Sevgi Aykul, Bobche Restoran Hatice Sever ile Nevafil Dükkanı Gülay Gül Sünnetçi İnegöllülerle buluşarak başarı hikayelerini paylaşacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, kadınların başarı hikayesini paylaşacağı programa tüm ilçe halkını davet etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl başarılı kadınları onure etmek ve topluma örnek olmalarını sağlamak istediklerini kaydeden Başkan Taban, “İnşallah bu programda yaşanacak etkileşimlerle yeni başarı hikayeleri ortaya çıkar” dedi.