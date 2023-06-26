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İnegöl'de 'Halk Dansları'ndan muhteşem gece

YAŞAM 26.06.2023, 11:47
İnegöl'de 'Halk Dansları'ndan muhteşem gece

Bursa'da İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yaz aylarının ilk açık hava gösterisinde İnegöllülere muhteşem bir sezon açılışı yaptı. 8 ayrı yörenin oyunlarının sergilendiği gecede, Kültür Bakanlığı Sanatçısı Rıdvan Sayın da yörelerin türküleriyle geceye renk kattı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2011 yılında kurduğu ve geride kalan sürede kaydedilen gelişimle 2017 yılında Dünya Şampiyonluğu, 2022 yılı Nisan ayında da Özbekistan’da Dünya 3’üncülüğü elde eden İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yaza 'merhaba' dedi.

Ali Osman Olgun ve Fatih Oral eğitmenliğinde çalışmalarını sürdüren; Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Master olmak üzere 4 farklı yaş kategorisine gösteriler sunan Halk Dansları Topluluğu, 2023 yılının ilk açık hava gösterisinde Pazar akşamı Amfi Tiyatroda düzenlenen İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gecesi ve Rıdvan Sayın konseri ile sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

HALK DANSLARI TOPLULUĞU PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI

Şehrin bir markası haline gelen İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, bu özel gecede sırasıyla; "İnegöl, Trakya, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Teke, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege yörelerinden en güzel koreografileri sergilediler. İzleyenlerin keyifli anlar yaşadığı gecede, halk dansları topluluğunun gösterileri herkesten tam not aldı. Tüm yaş grupları, ortaya koydukları performansla beğeni topladı. Sahnede toplam 120 dansçı, İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşattı.

Halk Dansları Gecesinde İnegöl’ün Kültür Bakanlığı Sanatçısı Rıdvan Sayın da 8 yöreye ait türkülerle Amfi Tiyatroyu dolduranların kulaklarının pasını sildi. Rıdvan Sayın, sesi ve yorumuyla izleyenleri mest etti.

Belediye Başkan Vekili Erdal Akkaya ile İnegöl protokolü de bu muhteşem gecede yerini aldı. Program sonunda sahneye davet edilen Başkan Vekili Akkaya, kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Akkaya, “İnegöl’de yazı İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğumuzun hazırladığı bu özel gece ile karşılıyoruz. Bu akşam hem Halk Dansları Topluluğumuzun gösterileri hem de Kültür Bakanlığı Sanatçısı Rıdvan Sayın’ın konseriyle unutulmaz bir gece yaşadık. Bildiğiniz gibi Halk Dansları Topluluğumuz 2011 yılında kuruldu. Bizleri halk dansları alanında başarıyla temsil eden, şehrimizin kültür sanat hayatına katkı sunan ekibimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da dev bir kadroyla çalışmalarına devam ediyor. Ali Osman Olgun ve Fatih Oral eğitmenliğinde çalışan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğumuz; Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Master olmak üzere 4 farklı yaş kategorisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir sanatçı edasıyla halk danslarını sergileyen ekibimiz, sadece İnegöl’ümüzde değil dünyanın dört bir yanında yeteneklerini sergiliyorlar. Daha önce pek çok şehirde ve ülkede İnegöl’ümüzü temsil ettiler. Katıldıkları bu festival ve yarışmalarda; 2017 yılında Kazakistan’da kazanılan Dünya Şampiyonluğunun ardından, geçtiğimiz yıl Nisan ayında da Özbekistan’ın Hiva şehrinde düzenlenen ve dünyanın en iyi dans gruplarının yer aldığı yarışmada oldukça genç yaş ortalamasına sahip bir ekiple dünya 3’üncüsü olmayı başardılar” dedi.

HALK DANSLARI TOPLULUĞU ARTIK BİR İNEGÖL MARKASI

Bu akşam da İnegöllüleri diyar diyar gezdiren bir gösteriye imza attıklarını kaydeden Erdal Akkaya, “Artık şehrimizin bir kültür sanat markası haline gelen İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğumuz, bu güzel akşamda 120 dansçısıyla bizlere unutulmaz bir şölen yaşattı. Ekibimiz adeta gösterileriyle izleyen herkesi diyar diyar dolaştırdı. Bu akşam bizlere sırasıyla; İnegöl, Trakya, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Teke, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege yörelerine ait halk dansları gösterilerini sundular. Akabinde şehrimizin bir başka değeri, Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Rıdvan Sayın yine aynı yörelere ait türkülerle kulaklarımızın pasını sildi” diye konuştu.

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