İnegöl'de geçmiş ile gelecek buluştu

Geçtiğimiz yıl ilan edilen Türk Mutfağı Haftası, Bursa’da merkez ve ilçelerde yapılacak organizasyonlarla kutlanıyor. Türk Mutfağı Haftasının açılış programına ise Kent Müzesinde hazırlanan “Bizimkisi Bir Aş Hikayesi” isimli sergi ile İnegöl Belediyesi ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) -Turizmde önemli bir başlık olarak karşımıza çıkan gastronomi, Bursa’da yerel yönetimlerin katkılarıyla değerine değer katıyor.

Asırlık lezzetlerin yeniden sofraları süslemeye başladığı, yerel yemeklerin birer marka lezzete dönüştüğü bu süreçte İnegöl’de Bursa özelinde ortaya koyduğu çalışmalarla dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde gastronomi ve turizm alanında önemli çalışmalar ortaya koyulan İnegöl’de, İnegöl Belediyesi öncülüğünde şehrin sanayi ve tarım kimliğinin yanında bu alanda da değerler ön plana çıkartılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş pek çok lezzeti yeniden sofralarla buluşturan çalışmalar, Gastro İnegöl markasıyla hem şehre değer katıyor hem de geçmişin izleri geleceğe taşınıyor.

GASTRO İNEGÖL ÇALIŞMALARINI TAÇLANDIRAN SERGİ

Bir yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl ilan edilen Türk Mutfağı Haftası da bu yıl ikinci kez kutlanıyor. Bursa ve İnegöl özelinde sürdürülen gastronomi çalışmaları ışığında 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kutlamaları Pazartesi günü İnegöl’den başladı.

Türk Mutfağı Haftası, Bursa’da Valilik koordinasyonuyla; Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Turizm Tanıtma Birliği ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde gerçekleştiriliyor. 1 hafta boyunca merkez ve ilçelerde yapılacak etkinlikler ile kutlanacak haftanın açılış programı ise “Bizimkisi Bir Aş Hikayesi” isimli sergiyle İnegöl’de gerçekleştirildi. Gastro İnegöl çalışmalarını da taçlandıran sergide; İnegöl’ün yemek ve mutfak kültürü tanıtılıyor. Geçmişten günümüze İnegöl’ün mutfak kültürünü yansıtan tarım aletleri ve kap kacaklar ile atıksız mutfakların atası sayılan kuru yufkalar ve onlardan hazırlanan ürünler, günümüz reçeteleriyle hazırlanan çeşitli birkaç yemek ve canlı performans ile yufka açma gibi etkinlikler yer alıyor. İnegöl Kent Müzesi Sergi Salonunda yer alan “Bizimkisi Bir Aş Hikayesi” isimli sergi, 27 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

“İNEGÖL HER ZAMANKİ GİBİ FARKINI ORTAYA KOYUYOR”

Serginin açılışı Pazartesi günü 14.00’da İnegöl ve Bursa protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Serginin açılış konuşmasını Dr. Kamil Özer yaptı. İnegöl’den ve sahip olduğu değerlerden övgüyle söz eden Özer; “Bugün çok özel bir programla bir araya geldik. İnegöl yine her zamanki gibi bir farkı ortaya koyarak, gastronomi haftasında yine biz varız, biz her şeyin önündeyiz, her zaman sizin yanınızdayız ve hep ilklerdeyiz dedi. Başkanıma bu vesileyle çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum kendisini. Kültür, sanat, tarih, edebiyat, bilgi… Bunlara ne kadar çok sahip çıkıyorsanız millet olarak, o kadar varsınız demektir. Ve bunu ne kadar geleceğe aktarabiliyorsanız da o kadar gerçek bir milletsiniz ve kökleriniz o kadar sağlam. İçinde bulunduğumuz bu mekan; tarihi, kültürü ve geçmişimizin izlerini ortaya koyan önemli bir mekan. Dolayısıyla bizim bütün müzelerimizi, kültürümüzü, değerlerimizi gelecek nesillerin görmesi lazım. Şu an burada gezildiğinde göreceğiniz alet ve edevatları belki bugün gençlerimiz görse bu ne diye bakacaklardır. Oysa dedelerimiz yüz yıllarca hayatını bunlarla sürdürdü. Dolayısıyla bu kültürü taşımak çok önemli” dedi.

İNEGÖL BİR HİKAYE YAZIYOR

İnegöl’ün gastronomide bir hikaye yazdığına da değinen Dr. Kamil Özer, “Turizmde bu işi yapabilmenin ve geleceğe aktarabilmenin en önemli konusu bir hikaye yazmak. Bir toplumun, bir milletin hikayesi varsa anlatabilecek, o kadar büyük ve önemlidir. İnegöl’de dedi ki ‘Bizimkisi Bir Aş Hikayesi.’ Bugün Gastro İnegöl olarak bu aşı, yemeği bir hikaye olarak benimsedi ve hikaye yazıyoruz. Bizler de Kültür Turizm Bakanlığı ve İl Müdürlüğü olarak Türk Mutfağı Haftasını kutlamaya başlarken İnegöl’ümüzün ev sahipliğinde aşın da mobilyanın ve ahşabın da hikayesini yazan İnegöl’de ‘Bir Aş Hikayesi’ yazan İnegöl’den başlayarak buradan duyurmak istedik. Günümüzün ve haftamızın kutlu olmasını, burada yapılan çalışmanın gelecek nesillere aktarılması ve başarılı olmasını, İnegöl’deki bu hikayenin bütün Bursa’ya ve Türkiye’ye taşınmasını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.