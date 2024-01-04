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İnegöl'de 'En Büyük Haber'!

YAŞAM 04.01.2024, 11:12
İnegöl'de 'En Büyük Haber'!

Bursa'^da İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, 2024 yılına yeni oyunları “En Büyük Haber” ile merhaba dedi. Ahmet Mercan’ın yazıp Volkan Derman’ın yönettiği tiyatro gösterisinin galası Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehrin kültür sanat hayatına yön veren organizasyonlarla fark oluşturan İnegöl Belediyesi, 2024 yılına galayla merhaba dedi. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni yılın ilk haftasında yeni oyunları “En Büyük Haber” ile seyirci karşısına çıktı.

Her geçen gün kendini geliştiren ve büyüyen İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ahmet Mercan’ın yazdığı “En Büyük Haber” isimli oyunu Volkan Derman’ın yönetmenliğiyle sahneledi. Tek perdelik komedi oyununu; Zafer Karataş, Mevlüt Zobu, Hasan Tarhan, Mehmet Sarı, Erdinç Üstüntaş, Volkan Derman, Yasin Arda Kalendaroğlu ve Fatih Uysal’dan oluşan ekip sahneye taşıdı.

ŞEHİR TİYATROSUNUN 15. OYUNU

Bu oyun, aynı zamanda 2011 yılında kurulan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun bugüne kadar sahnelediği 15’inci oyun oldu. Şehir tiyatrosu geride kalan 13 yılda; Töre, Cimri, Ayyar Hamza, Ocak, Ak Masal Kara Masal, Keloğlan Ses Arıyor, Çöpiş ile Kıpkıp, Bir Hilal Uğruna, Kanaviçe, Tek Dişi Kalmış Teknoloji, Harman Yeri 1915, Naaş-ı Muhteremler, Deliler Evi ve Zapta Geçsin Zabıta isimli oyunları sahnelemişti.

“En Büyük Haber” isimli yetişkin tiyatro gösterisinin ise ilk gösterimi Çarşamba akşamı yapıldı. 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen galaya Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. İzleyicinin pür dikkat izlediği, kimi zaman gülüp kimi zaman düşündüğü oyun büyük beğeni topladı.

OYUNUN KONUSU

Oyunda, iflas etmiş bir fabrikatör olan Muhsin’in hikayesi izleyiciye aktarılıyor. Haciz ve davaların etkisinden uzaklaştırmak için kızı ve karısını memlekete yollayan Muhsin, kendisi de fakir bir semtte tek oda bir ofis tutup işlerine devam etmeye çalışır. Arkadaş bildikleri kişiler işleri bozulunca ondan uzaklaşır ve onu bir başına bırakırlar. Fabrika müdürü İlyas ve çaycı Hayri ise her şeye rağmen Muhsin’i yalnız bırakmazlar. Muhsin derin bunalımdan intihar ederek kurtulmayı planlar, tüm denemelere rağmen başaramaz. Bir gün Muhsin’in köylüsü olduklarını iddia eden Sefer ve Rasim ofisi ziyaret ederler. Ve Rasim ile Sefer gece ofiste bulunan kasayı soymak için harekete geçerler. Soygun esnasında etrafta bulunan kitaplara çarpan Rasim düşürdüğü Kur’an-ı Kerim’i okumaya başlar. Bu esnada Muhsin iki hırsızı ansızın yakalar. Rasim ve Sefer Kur’an-ı Kerim’in kendileriyle konuştuğunu söylerler. Bu üç adam Kur’an ile tanışma sürecine gider ve değişim başlar.

İzleyicinin keyifle takip ettiği gösteri sonunda Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye gelerek salondaki vatandaşlara yönelik kısa bir selamlama konuşması yaptı. Başkan Taban, “En Büyük Haber isimli tiyatro gösterisini son derece özel ve hassasiyetle hazırlanmış bir oyun olarak izledik. Ben kendi adıma hisse almaya çalıştım. Aynı zamanda bir Müslüman olarak düşünmemiz ve sorgulamamız gereken pek çok alan olduğunu ben de hatırlatmak istiyorum. Hayatta zuhur eden tüm olumsuzluklara baktığımızda, aslında meselenin özünde Kuranı, Peygamberimizi, İslamiyet’i, Müslümanlığı idrak ve şuur noktasında eksik anladığımız ya da anlayamadığımızı ben ifade ediyorum. Bunun yolu belli. Bizim rehberimiz Peygamber Efendimiz. Onu hayatımıza örnek koymak… Bir de Kuran-ı Kerimi hayatımıza rehber koymak yeterli olacaktır. Ben bu vesileyle ekibimize performansları için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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