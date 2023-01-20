İnegöl'de 'Beşinci Mevsim'in minikleri ilk karnelerini aldı

Bursa'da İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kreşinde eğitim alan öğrenciler için karne töreni düzenledi. Minik öğrencilere karnelerini Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti.MANİSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projelerinden biri olan, 2017-2018 eğitim öğretim yılıyla birlikte hizmet vermeye başlayan ve 2022 yılı Şubat ayı itibariyle Beşinci Mevsim Kültür Merkezi binasındaki yerinden Süleymaniye Mahalle Konağına taşınan Beşinci Mevsim Kreşinde bugün karne heyecanı yaşandı.

Halihazırda 27 öğrenci ile 3 sınıfta hizmet verilen kreşte 3-5 yaş aralığındaki öğrenciler için karne töreni düzenlendi.

Kreşte eğitim alan öğrencilerin çoğunluğu 3 yaş itibariyle bu yıl ilk kez karne heyecanı yaşarken, bu heyecana Belediye Başkanı Alper Taban da ortak oldu.

Öğrenciler ve velilerin yer aldığı törene katılan Başkan Alper Taban, öğrencilere iyi tatiller dileklerini iletti. Velilere de evlatlarını güvenerek kendilerine emanet ettiği için teşekkür eden Başkan Taban, kreş öğrencilerine karne hediyesi takdiminde de bulundu.