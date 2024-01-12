İnegöl'de Bereket Sofrası Hürriyet Camii'ne kuruldu

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Mahmudiye Mahallesi Hürriyet (Sarı) Camiinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde her Cuma sabahı farklı camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının bu haftaki durağı Mahmudiye Mahallesi oldu.

Bereket Sofrası, bu sabah Hürriyet (Sarı) Camiinde kuruldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Mahmudiye Mahallesi sakinleri ve cami cemaatiyle buluştu.

Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Taban, sofrayı bereketlendirdikleri için teşekkür etti. Buluşmalardaki amaçlarının hem vatandaşlarla birlikte namazlarımızı eda edip hem de simit, zeytin, peynir, çay eşliğinde kahvaltımızı yaparak mahallemizle ilgili istişareler yapmak olduğunu kaydeden Başkan Taban, "Çalışma arkadaşlarım, İlçe Başkanımız ve meclis üyelerimizle her Cuma sabahı farklı bir camimizde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hazır gelmişken sizlerin de sorunlarını, talep ve önerilerini dinlemek istiyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verirken, vatandaşlar da İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunlarını dinledi.