İnegöl'de bayramın "Nöbetçi Fırın"ları belli oldu

İnegöl’de Ramazan Bayramının ilk günü tüm fırınlar kapalı olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü “nöbetçi fırın” olarak çalışacak fırınlar ise İnegöl Belediyesi’nin talebi üzerine Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından belirlendi.BURSA (İGFA) -İnegöl’de bayramın ilk günü tüm ekmek fırınları kapalı olacak. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ekmek alışverişlerini arefe gününden yapması çağrısında bulunulurken, İnegöl Belediyesi’nin talebi ile Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından da bayramın ikinci ve üçüncü günü hizmet verecek fırınların listesi belirlendi.

İLK GÜN ÖZDİLEK VE MİGROS HARİCİNDE TÜM FIRINLAR KAPALI

İnegöl Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fırıncılar Odası ile yaptığımız istişareler neticesinde bayramın ilk günü tüm fırınların kapalı olması kararlaştırılmıştır. 10 Ocak Çarşamba günü yani bayramın 1’inci günü sadece Özdilek AVM ve Migros AVM’de ekmek üretimi ve satışı olacaktır. Ancak vatandaşlarımızın devam eden günlerde mağduriyet yaşamaması adına ekmek ihtiyacını karşılayabilmek için bayramın ikinci ve üçüncü günleri nöbetçi fırın uygulamasına gidilecektir. Nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar ise Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından belirlenmiştir.”

“Buna göre; bayramın 2’nci günü yine Özdilek AVM ve Migros AVM haricinde; Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesinde Ekmek Dünyası, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde Simidiye Fırını, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesinde Trabzon Ekmeği, Bizim Ekmekçi İnegöl AVM Şubesi, Bizim Ekmekçi Çardak Camii Şubesi ve Bizim Ekmekçi İmam Hatip Lisesi karşı şubesi açık olacak.”

BAYRAMIN 3. GÜNÜ NÖBETÇİ FIRINLAR LİSTESİ

“Bayramın 3’üncü günü ise yine Özdilek AVM ve Migros AVM ile birlikte; Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesinde Ekmek Dünyası, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde Simidiye Fırını, Alanyurt Yeni Mahallede Kayalar Ekmek Fırını, Akhisar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde Alemdar Ekmek Fırını, Bizim Ekmekçi İnegöl AVM Şubesi, Bizim Ekmekçi Çardak Cami Şubesi ve Bizim Ekmekçi İmam Hatip Lisesi karşı şubesi açık olacak.”