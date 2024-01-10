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İnegöl'de Başkan Taban geleceğin şefleriyle buluştu

YAŞAM 10.01.2024, 14:09
İnegöl'de Başkan Taban geleceğin şefleriyle buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 20. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivaline katılarak 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanan Nene Hatun MTAL Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerini Gastro İnegöl’de misafir etti.BURSA (İGFA) - Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, okul tarihinde ilk defa katıldıkları 20. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivalin büyük bir başarıya imza attı.

6 öğrenciyle katıldıkları festivalden 3 altın ve 3 gümüş madalya ile dönen okul, farkını ortaya koydu. Festivalde; Nursena Koç Balık kategorisinde, Sena Demir ve Ayşenur Kocatürk ise Ana Yemek kategorisinde altın madalya kazandı. Ceren Çakmak ile Sena Daşdemir Tatlı, Eslem Melek Kösen isimli öğrenci de mantı kategorisinde gümüş madalya aldı.

BAŞKAN TABAN ŞAMPİYON ÖĞRENCİLERİ GASTRO İNEGÖL’DE AĞIRLADI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gösterdikleri başarının ardından şampiyon öğrencileri bu sabah Gastro İnegöl restoranında misafir etti. Buluşmada öğrencilerle birlikte; İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Okul Müdürü Serdar Bülent Yıldız, Okul Müdür Yardımcısı İlker Güçücük, Alan Şefi Mustafa Burak Sak, Atölye Şefi Duygu Şahinkaya ve Öğretmen Fatma Nur Sarı da hazır bulundu.

Ziyarette öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Taban, yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “İnegöl’ümüzün geleceği gençlerimiz, farklı platformlarda bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz de 20. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivalinde 30’dan fazla ülkeden gelen 1500 yarışmacı ve 78 ayrı kategoride 3 altın ve 3 madalya alarak İnegöl’e gurur yaşattı. Hem öğrencilerimizi hem onları yetiştiren öğretmenlerimizi hem de okul idarecilerimizi tebrik ediyorum. Son dönemde gastronomi alanında hem öğrencilerimiz kendini geliştiriyor hem de bizler şehrimizin bu alanda gelişimine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bulunduğumuz Gastro İnegöl Restoranımız da bu çabaların meyvelerinden biri. Aynı zamanda bu alanda eğitim alan öğrencilerimize cesaret veren, vizyonlarını geliştirmeye katkı sunan bir tesis burası. El birliği ile İnegöl’ü gastronomi alanında en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.”

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