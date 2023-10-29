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İnegöl'de 100. yıl coşkusu

YAŞAM 29.10.2023, 15:06
İnegöl'de 100. yıl coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü, ülke genelinde olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaşın akın ettiği tören alanında sunulan gösteriler ayakta alkışlandı. Finalde yapılan geçiş töreninde geleceğimiz olan gençler, gazilerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz adeta gövde gösterisi yaptı.BURSA (İGFA) -29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet, 100. Yaşını kutluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de iki gündür devam eden organizasyonlarla coşkuyla kutlanırken, o coşku bugün resmi törenlerde de yaşandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İnegöl’de sabah 10.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde bulunan Kaymakamlık Makamında Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın tebrikleri kabulü ile başladı. Tüm ilçe protokolü burada bayramlaştı.

Törenler daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde eski Hükümet Konağı yanındaki alanda devam etti. Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladılar. Coşkunun adeta meydanlara sığmadığı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, 7’den 77’ye her yaştan vatandaş elinde bayrağı ile yerini aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaymakam Eren Arslan kürsüye çıkarak günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Cumhuriyetin hikayesini anlattığı konuşmasında dünü ve bugünü hatırlatarak yarını resmeden, özellikle gençlere bu minvalde büyük görevler düştüğünü dile getiren Kaymakam Arslan’ın konuşması dinleyenleri duygulandırdı.

Kaymakam Arslan’ın konuşmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibinin gösterisiyle şenlenen bayram kutlamalarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi. Yine günün anlam ve önemine ilişkin öğrencilerin gösterileriyle devam eden kutlamalarda, Türk Devletleri oratoryosu büyük beğeni topladı. İstiklal Marşını kendilerine özgü bir şekilde seslendiren öğrencilerin gösterisi alandaki binlerce kişi tarafından soluksuz izlenirken, gösteri sonunda öğrenciler uzun süre ayakta alkışlandı. İnegöl Tarihi Mehter Takımının verdiği konser ile devam eden Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, finalde ise öğrenciler, gaziler, arma STK’lar, emniyet ve jandarma ekiplerinin yaya ve araçlı personellerinin geçişleriyle son buldu. Tören geçişinde geçtiğimiz yıl üretimi başlayan yerli ve milli araç TOGG’da yerini aldı.

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