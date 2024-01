İnegöl can dostlarının güvenli yuvası

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin 2023 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, 1 yılda 5409 hayvanın tedavi edildiğini ve 355 hayvanın sahiplendirildiğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Şehirde yaşayan her canlıya hizmet düsturuyla çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle sokak hayvanları için tüm imkanları seferber ediyor.

2019 yılında hizmete açılan, hayvan hastanesine sahip ve sunduğu imkanlarla can dostları için konforlu bir yaşam alanı olan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, bu anlamda bölgenin en kapsamlı merkezlerinden biri. İçerisindeki özellik ve donanımıyla sadece İnegöl değil çevre il ve ilçelerden de can dostlarına şifa dağıtan merkezin 2023 yılı çalışmalarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her geçen gün kendini yenileyen ve gelişen bir yapıyla can dostlarına hizmet sunduklarını söyledi.

5 BİN 409 CAN DOSTU SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin 2023 yılı çalışmalarını anlatan Başkan Taban, “Yıl içerisinde toplam 5 bin 409 sokak hayvanına merkezimizde tedavi yapıldı ve sağlıklarına kavuşturuldu. Hayvan hastanemizde 32 hayvanın ameliyatı yapıldı. Burada bölgenin en kapsamlı hayvan hastanelerinden biri olduğumuzu ifade edebilirim. Tamamen teknolojik ve gelişmiş imkanlarla can dostlarına sağlık hizmeti sunuyoruz. Her canlı bizim için özel. Bu düşünceyle alanında uzman ekibimiz sokakta yaşayan can dostlarımızın her an yanındalar ve olmaya devam edecekler. Yaralı ve hasta olanı alıp iyileştiriyoruz, sağlığına kavuşan can dostlarımıza oluşturduğumuz beslenme noktalarıyla yaşam imkanı sunuyoruz” dedi.

Kısırlaştırma çalışmalarıyla sokak hayvanı popülasyonunu azaltacak adımların da atıldığını ifade eden Başkan Taban, yerel belediye olarak sokak hayvanlarıyla ilgili önemli misyonlarından biri de can dostlarını sahiplendirmek olduğunu kaydetti.

Başkan Taban, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün sokak hayvanlarını sahiplenici bir rol de üstlendiğini kaydederek, "Örneğin; Boğazköy, Kurşunlu, Yeniceköy ve Tahtaköprü bölgelerinde Doğal Yaşam Alanları oluşturuldu. Buralarda sokak canlıları ve yaban hayvanları kışın soğuktan barınırken, aynı zamanda hayvan severler için de beslenme yapılabilecek alanlar oluşmuş oldu. Barınağımızı da ilçe halkımızın ziyaretine açarak burada vatandaşlarımızla can dostlarımızı buluşturuyoruz. Özellikle okullarımızdan, öğrencilerimizden yıl boyunca yüzlerce ziyaretçiyi ağırladık. Hayvan sahiplenme çalışmaları da kıymetli bir adım bizim için. Bu işlemleri kolaylaştırmak adına e-devlet üzerinden Hayvan Sahiplenme işlemini geçtiğimiz yıl aktif hale getirmiştik. Bugün e-devlette İnegöl Belediyesi’nin hizmetleri arasında hayvan sahiplendirmeye girdiğinizde barınağımızdaki tüm can dostlarının fotoğraf ve bilgilerini görebiliyorsunuz. Buradan direk sahiplenme işlemi de yapılabiliyor. 2023 yılında da can dostlarımızı sahiplendirme noktasında yoğun mesai harcadık. 73 kedi ve 282 köpek sahiplendirildi. Toplamda 355 can dostumuz yeni yuvasına kavuşmuş oldu" diye konuştu.

Başkan Taban, yıl içerisinde çeşitli etkinlik ve organizasyonlar ile hayvan sahiplenen hayvanseverlere yönelik 3 ton mama desteği verildiğini de açıkladı.