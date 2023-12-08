Son Dakika

İnegöl Alanyurt'ta asfalt çalışmaları başladı

YAŞAM 08.12.2023, 15:52
İnegöl Alanyurt'ta asfalt çalışmaları başladı

Bursa'da İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesinde 4 mahallede alt yapının tamamlandığı sokaklarda asfalt çalışmasına başladı. İlk planlamada 52 sokağın asfaltlanması hedefleniyor.BURSA (İGFA) -Bir yandan alt yapı çalışmalarının devam ettiği İnegöl’de, bir yandan alt yapısı tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmaları sürüyor.

Şehrin dört bir yanında hem Bursa Büyükşehir Belediyesi hem İnegöl Belediyesi hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ederken, İnegöl Belediyesi Alanyurt genelinde 4 mahallede asfaltlama için planlamalarını yaptı.

Alanyurt’ta alt yapı çalışması yapılan; Yeni Mahalle, Esentepe, Ertuğrulgazi ve Yunusemre Mahallelerinde asfalt çalışması için hazırlıklar tamamlanarak uygulamaya geçildi. 4 mahallede toplam 7 km uzunluğundaki 52 sokakta asfalt planlaması hazır. Mevsim şartları elvermesi durumunda toplam 27 milyon TL maliyetle bu sokakların asfaltlanması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR YENİ MAHALLEDEN BAŞLADI

Asfalt uygulaması, alt yapı çalışmalarının da başlangıç noktası olan Yeni Mahalle’den başladı. Burada 2400 metre uzunluğunda 16 sokağın asfaltlanması için planlamalar yapıldı. 185 metre uzunluğundaki Yılmazlar Sokakta asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Şahlan ve Güçlü Sokaklarda ise asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Taban, hava şartları elverdiği sürece plana alınan tüm sokakları asfaltlamak için gayret sarf edildiğini ifade etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 37
2. Galatasaray 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 15 34
3. Aston Villa 15 32
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 15 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 15 25
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 15 19
12. Fulham 15 18
13. Wolves 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Bournemouth 15 16
16. Nottingham Forest 15 13
17. Everton 15 10
18. Luton Town 15 9
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 15 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4