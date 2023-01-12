İmece Çini Grubu'nun sergisi YKSM'de

İzmir'de Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kursiyerlerinin oluşturduğu İmece Çini Grubu'nun çini sergisi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) törenle açıldı. 8 sanatçının 63 eserinin yer aldığı sergi 18 Ocak tarihine kadar izlenimde kalacak.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, aynı zamanda sergide eserleri yer alan eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çini sanatçıları ve sanatseverler katıldı.

Başkan Selvitopu törende yaptığı konuşmada, sergiye katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Hatay Caddesi'nde küçük bir yerimiz vardı. Belediye şirketimiz burayı boşaltınca, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün önerisiyle çini kursu açtık. Gönüllü kursiyerlerimiz burada Nesrin Dikmen hocamızdan eğitim aldılar. Bugün sergi açacak noktaya gelmeleri bizleri çok mutlu etti” dedi.

YILDIZ KENTER'E YOĞUN İLGİ...

Sergiye ev sahipliği yapan Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nin kısa bir süre içinde yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bu bina yapılırken, nasıl işlerlik kazanacağıyla ilgili kamuoyunda endişeler vardı. Ancak görüldü ki Karabağlar'da böylesi yerlere çok ihtiyaç var. Açtığımız kurslar, düzenlediğimiz etkinlikler yoğun ilgi görüyor. Bu durum ülkemizin geleceği açısından da umut verici. Çünkü sanatsız hayat olmaz. Karabağlar Belediyesi olarak bundan sonra da kültür ve sanat çalışmalarını desteklemeye, ilçemize yeni mekanlar kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.