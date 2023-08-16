İmaret Müzesi’nin kazanlarında aşure kaynadı

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde geleneksel olarak düzenlenen aşure dağıtımı etkinliği gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hayırseverlerin yardımlarıyla imaret ruhunu yaşatan Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi’nde kazanlar kaynamaya devam ediyor.

Hayırseverlerin yaptıkları yardımlarla ihtiyaç sahiplerine ve ziyaretçilere haftanın altı günü lokma dağıtılan İmaret kazanlarında, Muharrem ayı nedeniyle aşure kaynatıldı.

İnancımız ve geleneğimizde önemli bir yer tutan Muharrem ayının geleneksel tadı aşureler müze ziyaretçilerine ve etkinliğe katılan misafirlere dağıtıldı.