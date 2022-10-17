İmamoğlu, İstanbul'un 963 mahalle muhtarını buluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da görev yapan 963 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “19 Ekim Muhtarlar Günü” öncesinde, kentte görev yapan 963 mahalle muhtarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada sırasıyla; Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İmamoğlu ve ünlü tarihçi İlber Ortaylı birer konuşma yaptı.



Muhtarlık kurumunun bir dönem kapatılmasının düşünüldüğünü hatırlatan İmamoğlu, kendi düşüncelerini, “21. yüzyılda demokrasinin temsiliyeti, yerelliğin, yerelden hizmetlerin, yerinden hizmetlerin daha güçlü oluşması noktasında nasıl geliştirebiliriz, nasıl güçlendirebiliriz bakışıyla, mutlak kanunla, yasayla güçlendirilmiş bir şekilde sürecinin netleşmesi, ödeneğinin oluşturulması, bütçesinin oluşturulmasıyla devletimizin en yerelde, en temelde ‘Demokrasinin başlangıç noktası’ diye tariflenerek kurulması şarttır. Hatta bunu ‘Biz nasıl güçlü bir demokrasiyi inşa ediyoruz’ kavramıyla da bütün dünyaya da anlatabileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hem sizlerin makamına hem de kurumsal olarak sürecine bakışımız budur” sözleriyle dile getirdi.

“MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NI KURDUK”

16 milyona hizmet ederken muhtarların önemine dikkat çeken İmamoğlu, "Katılımcılığa, ortak akla daha önemli bir süreci kazandırır. Mahallelerimizin bu anlamdaki karakterini güçlendirmek demek, kesinlikle daha güvenilir, daha dayanıklı, daha sürdürülebilir ve de dünyaya örnek bir kent yönetimi modelinin oluşmasını sağlar. Bu anlamda, bütün eksikliklere rağmen, beklentilerinizin tam anlamını anlamıyla ne yazık ki karşılanmamasına rağmen, ortaya koyduğunuz yoğun emek ve çalışmalar için hepinize kesinlikle ve kesinlikle 16 milyon İstanbullu adına, yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

2021 yılında İBB bünyesinde, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’nı kurduklarını hatırlatan İmamoğlu, “Oluşturduğumuz bu yapının ne anlama geldiğini hem Genel Sekreterimizle hem İştirakler Koordinatörümüzle ve bütün iştiraklerimizle, bütün yöneticilerimizle bu konuyu bizzat ben anlattım. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’nın mesul olduğu 963 muhtarımız var. Ve bu muhtarlarımızın bize ulaşması gereken bilgileri var, detayları var, istekleri var, talepleri var. Bunların hiçbirisi kişisel istek değil. 16 milyon insanımızın isteği. Dolayısıyla ‘Bu Daire Başkanlığımızın koordinasyon gücünü hep birlikte güçlendirmelisiniz’ diyerek verdiğimiz talimatla yola çıktık.”

Bu oluşum üzerinden, yaklaşık 1 yıllık süreç içerisinde 17 bin 787 işlemin gerçekleşip, çözüme kavuşturulduğu aktaran İmamoğlu, “Çalışma arkadaşlarının verdiği rapora göre; sadece 18 talebin ise yorumlanmasına devam ediliyor” bilgisini paylaştı. İstanbul’a daha iyi hizmet etmek noktasında demokratik platformlar oluşturduklarını, çalıştaylar düzenlediklerini ve yönetişim modelleri üzerinde çalıştıklarını kaydeden İmamoğlu, “Bu yönetişim ve koordinasyon toplantıları sayesinde, ‘Sizlerle birlikte İstanbullulara daha iyi neler yapabiliriz’i, sizlerin deneyimlerinden faydalanarak oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte, daha iyi ve daha güçlü, daha konforlu hizmetler yapabilmesi adına da oluşturduğumuz bütçelerle birlikte, muhtarlarımıza bir kısım destekler, bir kısım rehabilitasyonlar, iyileştirmeler ve mekanlarıyla ilgili çalışmaları da arkadaşlarım yürüttüler” diye konuştu.