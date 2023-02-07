İmamoğlu Hatay'da bir vatandaşı teselli etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da yakınlarının göçük altından kurtarılmasını bekleyen bir vatandaşı teselli etti.HATAY (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri AFAD’ın yönlendirmesiyle eşleştirildiği Hatay’da yaraları sarmaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bölgeye giderek buradaki çalışmalarını yerinde inceledi.
İmamoğlu, yakınlarının göçük altından kurtarılmasını bekleyen bir vatandaşı teselli etti.
Vatandaşın, “Bunlar İstanbul’dan geldi, Bunlar yetişemiyor. Başka kimse gelmedi” sözlerine karşılık Başkan İmamoğlu, ““Ekipler yeni başladı. Dua edelim, ümidini kesme” diyerek cevap verdi.
https://youtu.be/-AJbyUs3KBs
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