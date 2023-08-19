İmamoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli anma törenlerine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulusal düzeyde 60’ncı, uluslararası düzeyde de 34’ncü kez düzenlenen Hacıbektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine katıldı.NEVŞEHİR (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri için geldiği Hacıbektaş’ta Karacaahmet Dergahı, Garip Dede Cemevi ve Bağcılar Cemevi’ne konuk oldu.

Hacıbektaş Karacaahmet Sultan Dergahı’nda alkışlarla karşılanan İmamoğlu’nun ziyaretleri, yoğun ilgi nedeniyle planlanandan uzun sürdü. İmamoğlu’nun sonraki ziyareti Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok’a oldu. Altıok tarafından ağırlanan İmamoğlu, ziyaret sonrası Hacıbektaş Kent Meydanı’ndaki program için alana tören alanına geçti.

60’ncı Ulusal, 34’ncü Hacıbektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine katılan İmamoğlu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok ile birlikte Hacıbektaş Kent Meydanını dolduran kalabalığa hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yakışmayan tablolarla karşı karşıya olduğumuzu belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu ülkenin bütün vatandaşlarını eşit hak ve özgürlüklere sahip bireyler olarak tanımlayan Cumhuriyet, bu topraklardaki en büyük ve en sağlam kardeşlik projesidir” dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde olmayı, “Onun ilkelerini, değerlerini bize emaneti olan cumhuriyeti ve demokrasiyi geliştirmek, kalkındırmak ve daha ileriye götürmek için var gücümüzle çalışmak demektir” diye tarifleyen İmamoğlu, “Eğer çalışıyorsak hakkını veriyorsak onun yolunda yürüyoruz demektir. Bu bağlamda sorumluluğumuz çok büyük. Burada bulunmaktan onur duyuyorum. İnşallah gelecekte konumumuz, makamımız ne olursa olsun hiçbir makamımız olmasa da sen öbür taraftan her daim Hacıbektaş'a gelerek bir hemşehriniz olarak buranın o güzel manevi havasını solumaya devam edeceğim. Çünkü buranın bana kattığının farkında olan birisiyim. Umut ediyorum ki Hacı Bektaş-ı Veli'nin ilmine, yaşama dair bugünkü ismiyle, laikliğe dair, irfana dair hangi emaneti varsa, bütün emanetlerine sahip çıkma yolculuğunda umuyorum hepimize ışık olur, bana da ışık olur” ifadelerini kullandı.