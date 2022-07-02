İmamoğlu, Bezirci'yi mezarı başında andı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 Temmuz 1993 Sivas katliamında yaşamını yitiren 33 aydından biri olan Asım Bezirci’yi mezarı başında andı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Madımak Otel’de yaşanan katliamda yaşamını yitiren 33 aydından biri olan yazar, eleştirmen, şair ve çevirmen Asım Bezirci’nin Zincirlikuyu Mezarı’ndaki kabrini ziyaret etti.
CHP milletvekili Turan Aydoğan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın eşlik ettiği İmamoğlu, kabri başında dua etti.
“Asım Bezirci'nin nezdinde, bütün katledilen insanlarımızı rahmetle anıyoruz” diyen Başkan İmamoğlu, “Bu tür katliamlara ve davranışlara vesile olan anlayışların zeminini oluşturan bakış açılarının ve bizzat eylemin içinde olan insanların varlığından, gerçekten bu milleti ve bu vatanı Allah korusun” ifadelerini kullandı.
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