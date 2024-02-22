Son Dakika

İlmekler kadın hakları için atıldı

YAŞAM 22.02.2024, 10:57
İlmekler kadın hakları için atıldı

İBB Kadın, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde dayanışma büyütmek ve farkındalığı geliştirmek için yeni bir söyleşi programına daha ev sahipliği yaptı. Tiyatro sanatçısı Derya Baykal’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşiye akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da konuk oldu. Dr. İmamoğlu; İstanbul Vakfı çatısı altında fikir öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesi, projenin ilk ürünü ‘İlham Veren Adımlar’ kitabı ile kadınların iş hayatında karşılaştığı eşitsizlikleri analiz ettiği eseri ‘Cam Işığı Kesemez’ hakkında soruları yanıtladı. Söyleşinin sonunda Dr. İmamoğlu ve Baykal birlikte eline örgü ipi ve tığ aldılar. İlmekleri kadın hakları için attılar.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin(İBB) farklı birimleri tarafından kadınlara yönelik tasarlanmış hizmetleri tek çatı altında toplanarak bütüncül bir anlayışla sunulması için hayata geçen İBB Kadın, tiyatro sanatçısı Derya Baykal’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşiye ev sahipliği yaptı. Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye İstanbul Vakfı çatısı altında ‘Büyüt Hayallerini’ projesini hayata geçiren, akademik çalışmalar yapan ve çalışmasını ‘Cam Işığı Kesemez’ kitabı ile kamuoyuyla paylaşan Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da konuk oldu. İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile yapılan söyleşinin konukları arasında İBB Kadın Hizmet Merkezlerinden, İBB Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezlerinden ve Mahalle Evleri birimlerinden yararlanan kadınlar da yer aldı.

DERYA BAYKAL’DAN TOPLUM ZİHNİNDE KADIN OLMANIN TARİFİ

Söyleşide Derya Baykal kamusal alanda, evde, toplum zihninde kadın olmanın tarifini yaptı; üretmenin, kendine güvenin, kadınlarının ekonomiye katkıları gibi konu başlıklarında konuşmalar gerçekleştirdi. Bekar, evli, anne ve anne olmayan kadınların her birinin mevcut yaşam koşullarına göre nasıl üretime katılacakları üzerinde görüşlerini paylaştı.

KADINLAR İBB’NİN HİZMETLERİNDEN FAYDALANIYOR 

Söyleşi sırasında konuklar da söz aldı, İmamoğlu ve Baykal’a sorularını yöneltti. Katılımcı kadınlar sorularının ardından faydalandıkları İBB çalışmalarından da bahsetti. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Ekrem İmamoğlu ve tüm İBB çalışanlarına teşekkürlerini iletti. 

GELİRİ KIZ ÇOCUKLARININ YOLUNU AYDINLATACAK

İstanbul Vakfı çatısı altında fikir öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesini hayata geçiren Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da söyleşide ‘Büyüt Hayallerini’ projesi ve ‘Cam Işığı Kesemez’  kitabıyla ilgili soruları yanıtladı. Kitabında ele aldığı 'Cam Tavan' kavramına açıklık getiren Dr. İmamoğlu, kitabın telif gelirlerini ‘Büyüt Hayallerini’ projesinde yer alan 3000 üniversiteli kız öğrencinin burs fonuna aktarıldığını açıkladı. 

Baykal ve Dr. İmamoğlu, sohbetin ardından birlikte eline örgü ipi ve tığ alarak birlikte örgü çalışması yaptı. İlmeklerin kadın hakları için atıldığı söyleşi hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8