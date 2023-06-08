İlkokul öğrencileri Erasmus projesiyle enstrüman çalmayı öğrendi
Erasmus+ k210 Müzik eğitimi projesi Türk Hava Kurumu İlkokulu 2. yılını doldurdu. Öğrenciler proje sayesinde enstrüman çalmayı öğrendiler. Proje kapsamında yurt dışından gelen davetlilere okul şarkılarını çaldılar ve söylediler.MANİSA (İGFA) - Türk Hava Kurumu İlkokulu 3 yıllık bir proje ve bu sene 2. yılını dolduran Erasmus+ k210 Müzik eğitimi projesini tanıttı.
Türk Hava Kurumu İlkokulu Müdürü Şerif Çelik projenin öğrenciler açısından önemli olduğunu öğrencilerin proje sayesinde enstrüman çalmayı öğrendiğini okul şarkılarını notalar kullanarak çaldıklarını ve okul şarkılarını söylediğini aktardı.
Proje konuları alt başlıklarından biri olan diğer kültür kurumlarıyla işbirliği kapsamında Yunusemre Halk Eğitim Merkezi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi kurumlarımız projemize çok değerli katkılar sunmuşlardır. Vermiş oldukları katkılardan dolayı Yunusemre Halk Eğitim Merkezine ve Manis Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.
Projemiz devam etmekte olup gidilecek olan ülkelerden alınacak olan sonuçlar sizlerle paylaşılacaktır" dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25