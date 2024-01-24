İlk karnelerini KO-MEK’ten aldılar

Çocuk oyun odalarında eğitim alan çocuklar ilk karne sevinçlerini KO-MEK ile yaşamanın mutluluğuna eriştiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 2023 yılını yüz bin kursiyer hedefini aşarak dolu dolu geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

Kursiyerlerine özgün eğitimin yanı sıra ortaya koyduğu projelerle yenilikler yaşatan KO-MEK annesi kursa gelen 0-6 yaş çocuklarına da çocuk oyun odalarında eğitim vermeye devam ediyor. Özellikle kursiyer annelerin gözü arkada kalmasın diye KOMEK kurs merkezleri içinde oluşturulan Çocuk Oyun Odalarına gelen minikler ilk karne heyecanını yaşadı. İlk karnelerini eğitmenlerinin elinden alan minikler aileleri ile hazırlanan sınıflarda fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.

YENİ YILI ARKADAŞLARI İLE KUTLADILAR

Bir dönemin heyecanını ve yorgunluğunu atlatan minikler aldıkları karnelerle oldukça heyecanlandı. Minik elleriyle yeni yılın görsellerini hazırlayan çocuklar eğitmenler eşliğinde doyasıya eğlendi. Çocuklarının ilk karne heyecanına ortak olan anne ve babalar KO-MEK’te verilen eğitimlerden oldukça memnun olduklarını belirterek, “Gözümüz çocuk oyun odaları sayesinde arkada kalmıyor. Çocuklarımız burada güvenle eğitim alırken bizler de gönül rahatlığıyla kurslarımıza devam ediyoruz” diye duygularını ifade ettiler.

17 BİN 439 ÇOCUK KURSİYER EĞİTİM ALDI

KO-MEK kurs merkezi çocuk oyun odalarında eğitim alan çocukların eğitmenleri ile birlikte hazırladıkları karne konsepti ile ara tatile giren çocuklar bir taraftan şarkılar söyledi bir taftan da eğlendi. KO-MEK toplamda çocuk oyun odası branşında 17 bin 439 çocuk kursiyere eğitim verirken 2023-2024 yılı 1. döneminde ise 2 bin 637 aktif kursiyere eğitim vermeye devam ediyor.

Çocukları ile birlikte KO-MEK’te eğitim alan annelerin çocukları oyun odalarında alanında uzman eğitmenler tarafın verilen kaliteli ve özgün eğitimlerle etkinlikler yaparken anneler de gönül rahatlığıyla istedikleri branşta aynı çatı altında eğitim alabiliyorlar. KO-MEK okul öncesi çocukların eğitim öğretim öncesinde gelişimlerine destek olarak hem annelere kolaylık sağlıyor hem de çocukların eğitim öğretim hayatında daha başarılı ve aktif olmalarına destek oluyor.