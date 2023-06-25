'İlk Fırsat Programı'na başvurular 2 Temmuz'a uzatıldı

İşverenlerce az bilinen üniversitelerden yeni mezun gençlere işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın başvuruları yoğun ilgi üzerine 2 Temmuz Pazar gününe kadar uzatıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar 30 bini aşkın başvuru alan, ‘Esas Sosyal Fırsat Eşitliği Sağlar’ mottosuyla hayata geçirilen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım ve Mezun Programları işverenlerce az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin; iş hayatına özgüvenli, donanımlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak adım atmalarını hedefliyor.

Program; gençlere, STK’larda ve özel sektörde karşılığı olan kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi birimlerinde iş deneyimi sunarken, İlk Fırsat Akademisi kapsamında da kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak 250 saati aşkın eğitim ve mentorluk imkânları sunuluyor.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile gençler farklı meslek gruplarında sivil toplum sektörünün dinamiklerini keşfederken, sivil toplum kuruluşlarına da nitelikli iş gücü ve kaynak sağlanıyor.

Esas Sosyal’in ilk yatırım programı olan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat’ın 8. yılında olmasından dolayı gurur duyduğunu dile getiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı; “Son birkaç yılda teknolojide, yaşam tarzlarımızda ve iş yapış biçimlerimizde birçok değişiklik oldu. Bu kadar hızlı değişen bir dünyada hala değişmeyen bir şey var o da “Eşitsizlik”. Tüm dünya ülkeleri, ülkemizdeki kamu otoriterleri ve çeşitli sektörlerde hizmet veren birçok kurum farklı konulara yayılan toplumsal eşitsizliğin önüne geçmek için canla başla çalışıyor. Biz de ülkemizdeki gençlerin akranlarıyla eşit şartlarda istihdama dahil olabilmeleri için elimizi taşın altına koyduk. 2016 yılında rahmetli babam Şevket Sabancı’nın öncülüğünde başlattığımız Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile bugüne kadar 250 gencimiz sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak istihdama katıldı. Esas Sosyal olarak yaptığımız çalışmaların ve yarattığımız sosyal etkinin sürdürülebilir olmasına dikkat ediyor, attığımız her adımın yol gösterici olacağına inanıyoruz. Esas Holding olarak gençlerin arkasındayız” DİYE konuştu.