Son Dakika

İlişkilerde özür dilemek güveni sağlıyor!

YAŞAM 18.02.2024, 14:15
İlişkilerde özür dilemek güveni sağlıyor!

Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, ikili ilişkilerde özür dilemenin rolünü değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - İnsan hayatının kusursuzun temsili olmadığını ve her bireyin hataları ile bir bütün olduğunu ifade eden uzmanlar, ancak bireyin hata yapmanın kusurlu olmak, eksik olmak, yetersiz olmak gibi anlamlara geldiği öğretilerle büyüdüyse o birey için özür dilemenin zorlayıcı olduğunu söyledi.

Empati yapamama, diğerlerinin duygularını ve ihtiyaçlarını anlayamamanın basit bir özrün görünürdeki ilk engelleri olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, ‘’Ben hiç hata yapmadım diyen birisi ya kendinin farkında değildir ya da olağanüstü bir şansa sahiptir. Erdemli olan, yaptığı hatayı fark ederek telafi etmektir.” dedi

Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, “Yolunda gitmeyen bir iletişimde bunu fark etmek, empati yapmak, hatayı kabullenmek ve sorumluluk sahibi bir birey olarak özür dilemek; toplumda sanılanın aksine bir lüks değil, olması gerekendir. İlişkilerde güven sağlayan unsur hiç hata yapmamak değil, gerektiğinde özür dilemesini bilmektir.” dedi.

İnsan hayatının kusursuzun temsili olmadığını ve her bireyin hataları ile bir bütün olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, “Ancak birey hata yapmanın kusurlu olmak, eksik olmak, yetersiz olmak gibi anlamlara geldiği öğretilerle büyüdüyse o birey için özür dilemek zorlayıcıdır. Hayatında hataya yer vermeyen birisi için sarf edilen her özür ifadesi kendi mükemmelliğinden bir şeyler eksiltmektedir. Diğer yandan içtenlikle özür dileyen birisi için davranışının sorumluluğunu aldığı kabul edilir. Bu sorumluluk, değişimi beraberinde getirmelidir ve değişime hazır olmayan bir bireyin özür dilemekten kaçınması mümkündür.” diye konuştu.

“ERDEMLİ OLAN, YAPTIĞI HATAYI FARK EDEREK TELAFİ ETMEKTİR.”

Kısaca empati yapamama, diğerlerinin duygularını ve ihtiyaçlarını anlayamamanın basit bir özrün görünürdeki ilk engelleri olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, ‘’Ben hiç hata yapmadım diyen birisi ya kendinin farkında değildir ya da olağanüstü bir şansa sahiptir. Erdemli olan, yaptığı hatayı fark ederek telafi etmektir. Sorumluluktan kaçmayıp bu durumla yüzleşmek bireyin özsaygısını arttıracaktır.” dedi

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 26 67
2. Galatasaray 25 66
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 25 33
10. A.Demirspor 26 31
11. Alanyaspor 26 31
12. Ankaragücü 25 29
13. Hatayspor 26 29
14. Kayserispor 25 29
15. Samsunspor 25 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 22 37
6. Boluspor 23 36
7. Ahlatçı Çorum FK 22 35
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 22 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. Arsenal 25 55
3. M.City 24 53
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 24 41
7. Newcastle 25 37
8. West Ham United 25 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 24 25
15. Nottingham Forest 25 24
16. Crystal Palace 24 24
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 25 26
14. Sevilla 25 24
15. Rayo Vallecano 24 24
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7