İlber Ortaylı’dan “100. Yılda Cumhuriyet” Konferansı

10 Kasım öncesinde, Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Adanalılarla buluşan İlber Ortaylı, kendisini dinlemek için gelen yaklaşık 10 bin kişiye, Mustafa Kemal Atatürk’ü, Cumhuriyeti, Adanalıların Fransız işgaline nasıl direndiğini ve Türk Milleti’nin erdemlerini anlattı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bir aya yayılan Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında, Tarihçi Akademisyen Yazar İlber Ortaylı; “100. Yılda Cumhuriyet” konulu konferans verdi. ASKİ Atatürk Spor Salonu’ndaki konferansa Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri ve parkeyi dolduran yaklaşık 10 bin kişi, İlber Ortaylı’yı dinlerken, binlerce Adanalı da salona giremedi.

ASKİ Atatürk Spor Salonu’ndaki mahşeri kalabalığa hitap eden İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği eşsiz mücadeleyi, devrimlerini ve ömrünü adadığı ülkesi ve milleti için yaptıklarını anlattı. Türk Milleti’nin faziletleriyle ilgili de tespit ve görüşlerini açıklayan İlber Ortaylı; Adanalıların 1. Dünya Savaşı sonrası, Fransız işgali sırasında dağlara çıkıp düşmana direnmesiyle, verdiği gerilla mücadelesiyle ilgili bilgi aktardı.

Türk Milleti’nin özel bir yapısı olduğunu ve örgütlenmede, askeri alanda, başka birçok konuda üstün yetenekleri bulunduğunu söyledi.

İlber Ortaylı’nın konuşması, salonu dolduran ve çoğunluğu gençlerden oluşan Adanalılardan dakikalarca alkış aldı.

CUMHURİYETİN KORUNMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ

Katılımcıları selamlayan ve İlber Ortaylı’ya Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında, 10 Kasım öncesinde Adanalılarla buluştuğu için teşekkür eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; “Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen hemşehrilerine canı gönülden katıldığını belirterek, “Bu ülkede bir kişinin askeri olunur, o da Mustafa Kemal Atatürk’tür” dedi.

Adanalıların 100. Kuruluş Yılı etkinliklerine gösterdiği ilgiyi ve katılımlarını gördükten sonra, “Atam rahat uyu, Cumhuriyet emin ellerde” sözlerini söylediğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Bugün bu kalabalığı görünce yine aynı duygularla doldum taştım. Ben Zeydan Karalar olarak, laik demokratik Cumhuriyetin korunması, ilelebet payidar kalması için ödenmesi gereken ne bedel varsa ödemeye hazırım” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, İlber Ortaylı’yı konferanstan önce makamında ağırladı ve bir kitabını kendisi için imzalamasının mutluluğunu yaşadı.