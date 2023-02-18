İlaçlama ekipmanları Kahramanmaraş'a gidiyor

Deprem bölgelerindeki salgın riskine karşı temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 15 ilaçlama aracı ile 30 personeli daha morg, defin ve çadır alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine destek olunması amacıyla Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.ANKARA (İGFA) - Deprem bölgelerinde salgın riskine karşı temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiren ABB iştiraklerinden BelPLAS AŞ, Kahramanmaraş’a 15 ilaçlama aracı ve 30 personel daha gönderdi.

Hafta başında yola çıkan 10 araç ve 20 personele takviye olarak yola çıkan yeni ekip; yaşam alanları öncelikli olmak üzere, mezarlıklarda, morglarda, çadırların ve defin alanlarının bulunduğu yerlerde mikroorganizma koku giderici ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarına destek olacak.

ASKİ DEPREM BÖLGESİNDE YOĞUN MESAİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük depremden etkilenen bölgelerin altyapı sorunlarını da çözüme kavuşturuyor.

ASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş'ın altyapısını ayağa kaldırmak için Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapıyor. Kahramanmaraş’ta kurulan çadır alanı ve konteynerkent için gerekli altyapı ve içme suyu çalışmaları başladı.

ASKİ ekiplerinin yoğun mesaisi sonucunda Hatay’a bağlı mahallelerin de büyük bölümüne su verildi.

DEPREM BÖLGESİNDE KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ

Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, bölgede hayvancılıkla uğraşan üreticileri de unutmadı. Başkentte yerli üretimi ve üreticiyi desteklemek için kurulan BAKAP Tarım Kampüsü’nde yetiştirilen mısır silajları, depremden etkilenen bölgelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilere gönderiliyor.

İlk etapta 170 ton Kahramanmaraş, 100 ton Malatya ve 100 ton da Hatay’da hayvancılıkla uğraşan üreticilere gönderilecek yem destekleri, depremin etkilediği diğer illerde de devam edecek. Ayrıca Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye giderek hem yem dağıtımı yapacak hem de üreticilerin ihtiyaçlarını belirleyip tarım ve hayvancılığın tekrar kalkınması için çalışmalara yapacak.

ABB ANKARA’DA DA DEPREMZEDE VATANDAŞLARA DESTEK OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi memleketlerini ve evlerini bırakıp Başkente gelmek zorunda kalan depremzede vatandaşlara da destek olmayı sürdürüyor.

Mamak Araplar Mahallesi Eserkent Sosyal Konutları, Kesikköprü Yerleşkesi ve diğer misafirhanelerinde 4 bin 500 depremzede vatandaşı ağırlayan ABB; 3 öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su, çamaşırhane, giyecek, hijyen, gıda, sağlık, güvenlik, acil ambulans ve bebekler için süt ile mama desteği de sağlanıyor.

Depremzede çocukların yaşadığı travmayı daha atlatabilmesi harekete geçen Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisin içine de psikolog ve uzman eğitmenlerin de olduğu oyun alanı oluşturdu. 11.00-18.00 saatleri arasında açık olan Çocuk Etkinlik Alanı’nın yanı sıra çocukların çizgi film izleyebileceği bir de sinema salonu kuruldu.