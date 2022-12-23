İkramiye dağıtım garantili yılbaşı biletlerine yoğun ilgi

Kasım ayının başında satışa sunulan Milli Piyango yılbaşı biletlerine oyun severlerin ilgisi yoğun oldu. Yeni yıl heyecanını, her yıl olduğu gibi yılbaşı özel çekilişi ile yaşamak isteyenler Milli Piyango yılbaşı biletlerine yöneldi.İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişine geri sayım başladı. Kasım ayının başında satışa sunulan biletlere oyun severler yoğun ilgi gösteriyor.

Bu yılki yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye 200 milyon TL, dağıtılması beklenen toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak.

Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

EN ÇOK BİLET SATILAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

Geçtiğimiz haftalarda en çok bilet satılan şehir İstanbul olurken, onu sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli takip etti.

Bu yılki bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi. Oyun severler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.