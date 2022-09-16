İklim krizine yeşil adımlı çözüm

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ile Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen, “İklim İçin Yeşil Adım” atölyesi ve söyleşisi Kanlıkavak Parkı’nda gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi iklim gönüllülerinin hazırladığı ve Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen “İklim İçin Yeşil Adım” atölye-söyleşi etkinliği gençlerden büyük ilgi gördü.

Kanlıkavak Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Nezih Orhon ve Nil Ormanlı Balpınar konuşmacı olarak yer alırken, ESMEK Turistik El Sanatları Merkezi tarafından “Ekolojik Baskı (Eko-Print) Atölyesi”, Güray Akçay ile “Doğal Parfüm Yapım Atölyesi” de gençlerle buluştu.

İklim krizini ele alan söyleşide Prof. Dr. Nezih Orhon, yaşadığımız süre boyunca karbon ayak izimizi azaltacak şekilde hayatı şekillendirmemiz gerektiği konusu üzerinde durarak, "Ayak izimiz olmadan yaşayalım. Bunu yapabiliriz." diye konuştu.

Nil Ormanlı Balpınar da, atıksız bir yaşamın nasıl olacağı, atıksız bir yaşam içerisinde yapılabileceklerin kendi yaşamımıza nasıl entegre edileceğinden bahsetti. İklim krizinin yaşama etkilerinden ve hangi alanları doğrudan etkilediğinin detaylı bir şekilde bahsedildiği etkinlikle gençler ve genç kalanlar ezber bozan bilgiler, önemli kazanımlar elde ettiler.

Etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür eden katılımcılar, bu tür çalışmalarla özellikle iklim krizine karşı mücadele konusunda önemli bilgiler edindiklerini belirttiler.

Etkinlik günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.