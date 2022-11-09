İklim krizi çözüm şehirlerde

Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi’nin 13. Genel Kurulu İzmir’de devam ediyor. Genel kurul kapsamındaki yuvarlak masa toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iklim kriziyle mücadelenin önemine değinerek “Gerçek çözümler yerelde yatıyor. Ortak kültürümüzü iklim krizi ile mücadelede araç ve kaldıraç olarak kullanmalıyız” dedi.İZMİR (İGFA) - Akdeniz’in kuzeyi ile güneyindeki yerel yönetimlerin işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulan Avrupa - Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) 13. Genel Kurulu İzmir Özdere’de sürüyor. Bölgedeki işbirliklerine dair birçok toplantının yapıldığı ARLEM Genel Kurulu’nun ikinci gününde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Akdeniz'de iklim eylemi: Şarm El-Şeyh'teki COP27'ye ARLEM mesajı” konulu toplantıda konuştu.

Soyer: “Şehirler harekete geçmeli” Dünyanın gitgide kuraklaştığını ve çözümlerin yerelden başlaması gerektiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Akdeniz mavi bir kıta, diğer kıtalardan daha farklı bir kıta. Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlar, başka kıtalarda yaşayan insanlara kıyasla daha fazla ortak özelliğe sahip. Paylaştığımız ortak değerimiz Akdeniz ama ne yazık ki daha büyük tehlikeye doğru ilerliyor. Plastik adaları var, Akdeniz'in sulak alanlarının yüzde 50'si geçtiğimiz 50 yıl içinde kayboldu. İnsanlar kuraklıktan muzdarip. Çanlar çalıyor. İçinden çıkmak için şehirlerin harekete geçmesi gerekiyor, ülkelerin değil. Yereller krizlerin çözümü. Yerel çözümler gerçek çözümler. Gerçek çözümler yerelde yatıyor” diye konuştu.

“Kaçacak yerimiz yok” Tüm dünyanın iklim krizinin üzerinde durması gerektiğini ifade eden Başkan Soyer, “Bu durum geleceğimizi tehdit ediyor. Kaçacak yerimiz yok, içinde bulunduğumuz durum daha da tehlikeli hal alıyor. Taahhütlerden kazanımlara geçmemiz gerekiyor. İklim krizi ile mücadelede ortak kültürü araç ve kaldıraç olarak kullanmalıyız” dedi.

ARLEM’in yeni seçilen Eş Başkanı, Ürdün Er-Remse Belediye Başkanı Ahmad Al Khazali’nin moderatörlüğündeki toplantıda Batı Pomeranya Bölgesi Başkanı ve Avrupa Bölgeler Komitesi Üyesi Raportörü Olgierd Geblewicz, COP 27 ile ARLEM 13. Genel Kurulu’nun iklim kriziyle mücadeledeki önemine dikkat çekti. MedCities Genel Sekreteri Josep Canals da iklim değişikliğiyle mücadele üzerine konuştu. Toplantıya Akdeniz için Birlik’in Su, Çevre ve Mavi Ekonomiden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Almotaz Abadi de toplantıya video mesajla katıldı.

Kimler katıldı? Toplantıya yurtdışı misafirlerin yanı sıra Türkiye’deki ARLEM üyelerinden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen İbrahim Evrim, Adana Sarıçam Bilal Uludağ, İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Hacı Mustafa Palancıoğlu da katıldı. Ayrıca Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da iki günlük toplantıyı izledi.

13. Genel Kurul kapsamında ARLEM Akdeniz’de Genç Yerel Girişimcilik Ödül Töreni de yapılacak.